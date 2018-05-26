Салах не станет соблюдать Рамадан в день финала Лиги чемпионов

Физеотерапевт "Ливерпуля" Рубен Понс заявил, что нападающий команды Мохамед Салах не соблюдает Рамадан перед финалом Лиги чемпионов против "Реала". Ранее главный тренер "красных" Юрген Клопп, отвечая на вопрос о влиянии обязательного для мусульман поста на египетского форварда, отметил, что тот полон сил.

– Пока мы были на сборе в Марбелье, Салах придерживался поста, – цитирует Cadena SER Понса. – В день матча он не будет его соблюдать. Пост не скажется на нем.

Напомним, ранее лидер атак "Ливерпуля" собирался соблюдать Рамадан полностью, но потом решил сделать исключение. После матча против "Реала" он возобновит пост.

Рамадан – месяц обязательного для мусульман поста. В 2018 году он длится с 16 мая по 14 июля. В этот период в дневное время соблюдающим пост нельзя пить и есть в дневное время суток.

"СЭ" проведет текстовую трансляцию финала Лиги чемпионов "Реал" – "Ливерпуль". Встреча состоится сегодня, 26 мая, и начнется в 21.45 по московскому времени.