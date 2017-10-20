Салах - лучший игрок недели в Лиге чемпионов, Промес - третий

УЕФА в своем Твиттере объявил о том, что нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. Во встрече 3-го тура группового турнира против "Марибора" (7:0) египтянин оформил дубль и отдал одну передачу. За него проголосовал 51 процент болельщиков. Вторым стал форвад "Бешикташа" Дженк Тосун, на счету которого дубль в игре с "Монако" (2:1). За игрока турецкой команды проголосовали 33 процента болельщиков.

Нападающий "Спартака" Квинси Промес, также претендовавший на этот приз, занял 3-е место в голосовании (7 процентов). Напомним, что голландец во встрече с "Севильей" (5:1) забил два мяча и отдал два голевых паса. Игрок красно-белых обошел в голосовании Лионеля Месси (4), Маркуса Рэшфорда (2), Криштиану Роналду (2), Эдена Азара (1) и Неймара (1).