Салах - лучший игрок недели в Лиге чемпионов, Промес - третий

УЕФА в своем Твиттере объявил о том, что нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. Во встрече 3-го тура группового турнира против "Марибора" (7:0) египтянин оформил дубль и отдал одну передачу. За него проголосовал 51 процент болельщиков. Вторым стал форвад "Бешикташа" Дженк Тосун, на счету которого дубль в игре с "Монако" (2:1). За игрока турецкой команды проголосовали 33 процента болельщиков.
Нападающий "Спартака" Квинси Промес, также претендовавший на этот приз, занял 3-е место в голосовании (7 процентов). Напомним, что голландец во встрече с "Севильей" (5:1) забил два мяча и отдал два голевых паса. Игрок красно-белых обошел в голосовании Лионеля Месси (4), Маркуса Рэшфорда (2), Криштиану Роналду (2), Эдена Азара (1) и Неймара (1).
⚽️ #UCL Player of the Week 🌟– Champions League (@ChampionsLeague) 20 октября 2017 г.
🥇 @22mosalah
👉 51% of votes pic.twitter.com/Tp2ReniwBM
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при счете 0:4 судья сломал игру
ф тройке и неипет)
14:04
Валет Тула
странно 2 гола +1 передача против Марибора оказывается ценнее чем 2 гола +2 передачи против Севильи... и мало того что ценнее , а ценнее в 7 раз...51% против 7 %......фарисеи.
13:59
rczuczman
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
13:58