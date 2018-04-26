Салах и Марселу поборются за звание игрока недели в Лиге чемпионов

УЕФА на официальном сайте запустил голосование за звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов по итогам первых полуфинальных матчей турнира. В число номинантов вошли нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах и защитник "Реала" Марселу.

Форвард "красных" во встрече с "Ромой" (5:2) оформил дубль, а также отдал две результативные передачи. Игрок обороны "королевского клуба" отметился голом в ворота "Баварии" (2:1) при счете 1:0 в пользу соперника.

Итоги голосования будут подведены в пятницу, 27 апреля.

Царь Салах. "Ливерпуль" разбил "Рому" // Роналду исчез. Но "Реал" победил