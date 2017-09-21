Садио Мане: "Знаю, что "Спартак" хорошая команда, иначе бы они не играли в Лиге чемпионов"

Полузащитник "Ливерпуля" Садио Мане отметил, что в предстоящей встрече Лиги чемпионов против "Спартака" его команда постарается одержать победу. Футболист считает московский клуб хорошим соперником.

– Очень интересно играть в Лиге чемпионов, потому что это мечта каждого игрока, – цитирует ESPN Мане. – Здесь лучшая конкуренция в Европе. Мы уже провели один матч против "Севильи", но не добились нужного результата.

Теперь нам предстоит игра со "Спартаком". Почему бы не приехать и не победить? Я знаю, что они хорошая команда. Иначе бы они не пробились в Лигу чемпионов.

Напомним, что матч состоится в Москве 26 сентября. Начало – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи