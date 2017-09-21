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12:48 | Футбол — Лига чемпионов

Садио Мане: "Знаю, что "Спартак" хорошая команда, иначе бы они не играли в Лиге чемпионов"

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Полузащитник "Ливерпуля" Садио Мане отметил, что в предстоящей встрече Лиги чемпионов против "Спартака" его команда постарается одержать победу. Футболист считает московский клуб хорошим соперником.

– Очень интересно играть в Лиге чемпионов, потому что это мечта каждого игрока, – цитирует ESPN Мане. – Здесь лучшая конкуренция в Европе. Мы уже провели один матч против "Севильи", но не добились нужного результата.

Теперь нам предстоит игра со "Спартаком". Почему бы не приехать и не победить? Я знаю, что они хорошая команда. Иначе бы они не пробились в Лигу чемпионов.

Напомним, что матч состоится в Москве 26 сентября. Начало – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи

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КОММЕНТАРИИ (3)
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vanikishin18

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13:26

armi

МАНЕ!!!! ОТ ДУШИ ЖЕЛАЮ ТЕБЕ УСПЕХА!!!!!!!

13:19

стс911

Удачи.

13:04