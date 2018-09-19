Садио Мане: "Фирмину не нужен глаз, чтобы играть"

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане иронично прокомментировал победный гол одноклубника Роберту Фирмину во вчерашнем матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "ПСЖ" (3:2).

- Ему не нужен глаз, чтобы играть, - приводит Sky Sports слова Мане. - В понедельник я послал ему сообщение с текстом: "Эй, Бобби, соберись, ты нам нужен. Он может играть и без глаза.

Ранее в матче 5-го тура чемпионата Англии против "Тоттенхэма" (2:1) Фирмину получил повреждение глаза.

"Ливерпуль" выступает в группе C вместе с "ПСЖ", "Наполи" и "Црвеной Звездой".

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