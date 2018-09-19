19:31 | Футбол — Лига чемпионов

Садио Мане: "Фирмину не нужен глаз, чтобы играть"

Обсудить
0

Нападающий "Ливерпуля"  Садио Мане иронично прокомментировал победный гол одноклубника Роберту Фирмину во вчерашнем матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "ПСЖ" (3:2). 

- Ему не нужен глаз, чтобы играть, - приводит Sky Sports слова Мане. - В понедельник я послал ему сообщение с текстом: "Эй, Бобби, соберись, ты нам нужен. Он может играть и без глаза. 

Ранее в матче 5-го тура чемпионата Англии против "Тоттенхэма" (2:1) Фирмину получил повреждение глаза.

"Ливерпуль" выступает в группе C вместе с "ПСЖ", "Наполи" и "Црвеной Звездой".

Все о Лиге чемпионов - здесь

Опрос

Кто выиграет Лигу чемпионов-2018/19?
Обсудить
голосовать
Обсудить
0
Материалы других СМИ
Загрузка...
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 1-й тур. "Локо" в Стамбуле, ЦСКА - в Пльзене
Материалы других СМИ
Загрузка...