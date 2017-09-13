Рыжиков – единственный вратарь, который не пропускал от Месси в четырех матчах

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси, открывший счет в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Ювентусом" (3:0), впервые поразил ворота Джанлуиджи Буффона. До этого форвард не мог забить итальянцу на протяжении трех встреч.

Единственный голкипер, которому не забил аргентинец в четырех и более матчах, – Сергей Рыжиков из "Рубина".

Трансляция матча "Барселона" - "Ювентус"