Рыжиков – единственный вратарь, который не пропускал от Месси в четырех матчах

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси, открывший счет в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Ювентусом" (3:0), впервые поразил ворота Джанлуиджи Буффона. До этого форвард не мог забить итальянцу на протяжении трех встреч.
Единственный голкипер, которому не забил аргентинец в четырех и более матчах, – Сергей Рыжиков из "Рубина".
DennyT34
Месси в интервью сказал, что готов отдать все свои золотые мячи в обмен на гол Рыжикову
00:26
sirah
Интересно, а Месси об этом знает?) Рыжикову, конечно, респект!
00:09
Нефилим
Неплохо)
00:04