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00:00 | Футбол — Лига чемпионов

Рыжиков – единственный вратарь, который не пропускал от Месси в четырех матчах

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Нападающий "Барселоны" Лионель Месси, открывший счет в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Ювентусом" (3:0), впервые поразил ворота Джанлуиджи Буффона. До этого форвард не мог забить итальянцу на протяжении трех встреч.

Единственный голкипер, которому не забил аргентинец в четырех и более матчах, – Сергей Рыжиков из "Рубина".

Трансляция матча "Барселона" - "Ювентус"

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 1-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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DennyT34

Месси в интервью сказал, что готов отдать все свои золотые мячи в обмен на гол Рыжикову

00:26

sirah

Интересно, а Месси об этом знает?) Рыжикову, конечно, респект!

00:09

Нефилим

Неплохо)

00:04