Рыбус назвал команды, с которыми хотел бы сыграть в Лиге чемпионов

Хавбек "Локомотива" Мачей Рыбус заявил, что хотел бы сыграть с "Наполи", "Лионом" и "Галатасараем" в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Сегодня в 19:00 по московскому времени состоится жеребьевка этого турнира.

- Из второй корзины хочу в соперники "Наполи", где играют два моих друга Милик и Зелиньски. Из третьей корзины пусть будет "Лион". Из четвертой - "Галатасарай", - цитирует Рыбуса официальный Твиттер УЕФА.

Хавбек "Локомотива" Мацей Рыбус: "Из второй корзины хочу в соперники "Наполи", где играют два моих друга Милик и Зелиньски. Из третьей корзины пусть будет "Лион". Из четвертой - "Галатасарай".



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🎲 Жеребьевка #ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/LK5RyVp02f – UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 30 августа 2018 г.

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