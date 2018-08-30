18:26 | Футбол — Лига чемпионов

Рыбус назвал команды, с которыми хотел бы сыграть в Лиге чемпионов


Хавбек "Локомотива"  Мачей Рыбус заявил, что хотел бы сыграть с "Наполи", "Лионом" и "Галатасараем" в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Сегодня в 19:00 по московскому времени состоится жеребьевка этого турнира.

Из второй корзины хочу в соперники "Наполи", где играют два моих друга Милик и Зелиньски. Из третьей корзины пусть будет "Лион". Из четвертой - "Галатасарай", - цитирует Рыбуса официальный Твиттер УЕФА.

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