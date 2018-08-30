Рыбус назвал команды, с которыми хотел бы сыграть в Лиге чемпионов

Хавбек "Локомотива" Мачей Рыбус заявил, что хотел бы сыграть с "Наполи", "Лионом" и "Галатасараем" в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Сегодня в 19:00 по московскому времени состоится жеребьевка этого турнира.
- Из второй корзины хочу в соперники "Наполи", где играют два моих друга Милик и Зелиньски. Из третьей корзины пусть будет "Лион". Из четвертой - "Галатасарай", - цитирует Рыбуса официальный Твиттер УЕФА.
Хавбек "Локомотива" Мацей Рыбус: "Из второй корзины хочу в соперники "Наполи", где играют два моих друга Милик и Зелиньски. Из третьей корзины пусть будет "Лион". Из четвертой - "Галатасарай".– UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 30 августа 2018 г.
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🎲 Жеребьевка #ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/LK5RyVp02f
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