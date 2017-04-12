Рядом с местом взрыва около автобуса "Боруссии" обнаружили письмо

Дортмундская полиция не исключает, что взрыв возле автобуса "Боруссии" был намеренной атакой на команду, информирует Reuters. Сообщается, что рядом с местом происшествия было обнаружено письмо, которое сейчас изучается специалистами, ведущими расследование. Информации о его содержании пока нет.

Напомним, перед первым матчем 1/4 финала Лиги чемпионов между "Боруссией" и "Монако" рядом с клубным автобусом дортмундцев прогремел взрыв. Защитник Марк Бартра получил осколочное ранение и был единственным футболистом, получившим повреждения. Матч был перенесен на среду, время начала – 19.45 по московскому времени.

Взрыв у автобуса "Боруссии". Подробности