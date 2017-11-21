Руй Витория: "Злобин? У него хорошие шансы продолжить карьеру в "Бенфике"

Главный тренер "Бенфики" Руй Витория в преддверии матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА отметил, что любой игрок может выйти на поле. При этом он отметил, что в команде есть два квалифицированных голкипера.

- Варела не играл два месяца, а у запасного голкипера не хватает опыта. Не опасаетесь за вратарскую позицию?

- Все наша работа построена так, чтобы любой игрок был готов выйти на поле. Не вижу смысла волноваться. У нас есть два квалифицированных голкипера. Психологически они готовы на все 100 процентов.

- Есть ли шанс у молодого российского голкипера Ивана Злобина пробиться в основной состав "Бенфики"?

- У нас много молодых игроков на разных позициях. Все они имеют возможность закрепиться в клубе. Иван развивается, растет, и у него хорошие шансы продолжить карьеру в "Бенфике". (Павел ГУРЕВИЧ)

Матч ЦСКА – "Бенфика" пройдет завтра, 22 ноября, и начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.