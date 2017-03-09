Руй Витория: "Все видели, что матч неплохо складывался для "Бенфики"

Главный тренер "Бенфики" Руй Витория после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской "Боруссией" (0:4) выразил сожаление по поводу результата встречи. Специалист посетовал на плохую реализацию.

– Мы не лучшим образом начали матч, пропустили быстрый гол, но затем играли симпатично – до тех пор, пока не позволили сопернику забить два гола за короткий промежуток времени, – приводит официальный сайт УЕФА слова Витория. – Все видели, что матч неплохо складывался для нас и мы могли пройти дальше. У нас были моменты, но мы не реализовали их. Дальше все стало гораздо сложнее.