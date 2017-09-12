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01:47 | Футбол — Лига чемпионов

Руй Витория: "У "Бенфики" могут возникнуть трудности в атаке в матче с ЦСКА"


Главный тренер "Бенфики" Руй Витория перед матчем 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА отметил, что "орлам" придется сыграть с организованной командой. По словам наставника, у португальцев могут возникнуть проблемы в нападении.

- Предстоит встретиться с серьезным соперником, у которого хорошие результаты на выезде, - приводит пресс-служба "Бенфики" слова Витории. - У них хорошая оборонительная линия в три игрока, которая может перестроиться в пять защитников. У нас могут возникнуть некоторые трудности в атаке. Но мы хорошо изучили ЦСКА. У них очень организованная команда.

Матч "Бенфика" – ЦСКА состоится 12 сентября, начало игры – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 1-й тур
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