Руй Витория: "Поздравляю "МЮ", а "Бенфика" продолжит стараться"

Главный тренер "Бенфики" Руй Витория после матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" (0:2) отметил, что команда переживает сложный этап. Португальцы не набрали ни одного очка и идут последними в группе, практически утратив шансы на попадание в плей-офф.

- Результат, конечно, огорчает, особенно если учесть, как мы пропускали эти голы, - приводит пресс-служба УЕФА слова Витории. - Сейчас мы переживаем этап, который был бы сложным для любой команды, но мы всегда понимали, что именно мы должны делать в этом матче. Обычно победы приносила нам другая тактика, но сегодня решили сыграть именно так: насытить центральную зону, чтобы лишить "МЮ" возможности создавать моменты. Впрочем, они все равно забили, а мы - нет. Поздравляю "Юнайтед", а мы продолжим стараться.

Трансляция матча "МЮ" - "Бенфика"