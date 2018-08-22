Руй Витория: "Никто не вспомнит о 20 моментах, если они не закончились голами"

Главный тренер "Бенфики" Руй Витория выразил сожаление по поводу ничьей с ПАОК (1:1) в первом домашнем матче раунда плей-офф Лиги чемпионов. По его словам, лиссабонцам не хватило реализации моментов.

– Мне немного жалко тех моментов, что мы упустили, – цитирует A Bola Виторию. – "Бенфика" играла очень хорошо. Возникали моменты, которые должны были заканчиваться голами. Но никто не вспомнит о 20 моментах, которые не стали результативными. Только голы имеют значение. Если реализуем хотя бы половину – выигрываем. У ПАОК хорошая команда, однако мы в Греции намерены победить. Хочется, чтобы нам больше повезло, но не нужно ждать удачи свыше – надо самим работать.