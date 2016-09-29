01:25 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Руй Витория: "Игра "Бенфики" в матче с "Наполи" была не так плоха, как итоговый счет"

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Главный тренер "Бенфики" Руй Витория после матча группового турнира Лиги чемпионов с "Наполи" (2:4) отдал должное сопернику. Специалист также выразил мнение, что итоговый счет не отражает то, что происходило на поле.

– Да, мы сделали замены, но я полностью уверен в своей команде, – приводит Tmw слова Витории. – У нас достаточно квалифицированных игрока, и мы должны были достойно противостоять "Наполи", который играет по заученным схемам. Мы должны были контролировать центр поля. В первом тайме "Бенфика" смотрелась неплохо, но не использовала два момента, а потом и вовсе пропустила. После перерыва мы потеряли концентрацию и испортили впечатление о своей игре, которая была не так плоха, как итоговый счет.

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