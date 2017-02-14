08:55 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Руй Витория: "Боруссия" - хитрый соперник"

0
0
0

Главный тренер "Бенфики" Руй Витория в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии" высоко оценил класс соперника. Встреча пройдет сегодня в Лиссабоне и начнется в 22.45 по московскому времени.

– Нам противостоит сильная команда, – приводит официальный сайт УЕФА слова Витории. – Хитрый соперник с выдающимся атакующим потенциалом. К тому же "Боруссия" часто меняет модель игры, не теряя при этом в интенсивности.

Главное – изучить мелкие детали динамики нашего соперника и попытаться воспользоваться ими, придерживаясь при этом своего стиля. Мы выйдем на поле целеустремленными и уверенными в своих способностях. Дортмунду тоже следует соблюдать осторожность против такой команды, как наша

Опрос

Кто выиграет Лигу чемпионов-2016/17?
голосовать
0
0
0
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/8 финала
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ