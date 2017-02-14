Руй Витория: "Боруссия" - хитрый соперник"

Главный тренер "Бенфики" Руй Витория в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии" высоко оценил класс соперника. Встреча пройдет сегодня в Лиссабоне и начнется в 22.45 по московскому времени.

– Нам противостоит сильная команда, – приводит официальный сайт УЕФА слова Витории. – Хитрый соперник с выдающимся атакующим потенциалом. К тому же "Боруссия" часто меняет модель игры, не теряя при этом в интенсивности.

Главное – изучить мелкие детали динамики нашего соперника и попытаться воспользоваться ими, придерживаясь при этом своего стиля. Мы выйдем на поле целеустремленными и уверенными в своих способностях. Дортмунду тоже следует соблюдать осторожность против такой команды, как наша