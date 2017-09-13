Руй Витория: "Бенфике" нечего стыдиться"

Главный тренер "Бенфики" Руй Витория после поражения в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с ЦСКА (1:2) отметил, что его команде нечего стыдиться. Также он считает, что его коллектив при аналогичных статистических показателях в другой встрече мог одержать победу.

– У "Бенфики" было 73 процента владение мячом, 25 ударов по воротам, сделал 700 передач, и в другой встрече с такими показателями мы бы могли выиграть, – цитирует A Bola Виторию. – Мы разрешили сопернику забить два гола во втором тайме. Мы сожалеем об итоге встречи, но не об игре.

Заменил Жонаса, чтобы добавить вариативность атаке, мы также перешли на три защитника, я хотел рискнуть. ЦСКА закрылся, и это усложнило ситуацию, но мы сделали достаточно, чтобы выиграть. Нам нечего стыдиться.

Трансляция матча "Бенфика" – ЦСКА