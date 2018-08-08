Руй Витория: "Бенфике" мало такой победы над "Фенербахче"

Главный тренер "Бенфики" Руй Витория не вполне доволен победой над "Фенербахче" (1:0) в первом матче отбора Лиги чемпионов. Победитель в этой паре встретится в следующем раунде с победителем пары ПАОК – "Спартак".

– Этого результата мало, – цитирует A Bola Виторию. – Мы играли лучше. Команды имели разные цели. "Фенербахче" оборонялся, чтобы не пропустить, а мы давили с нарастающей силой. Во втором тайме имели много моментов. Но соперник защищался отчаянно, не создавая моментов в атаке. В Лиге чемпионов важно атаковать и забивать. Самоотдача игроков мне понравилась. "Фенербахче" ждал нашей ошибки, и мы должны были быть активными и контролировать мяч, добавляя агрессии впереди.