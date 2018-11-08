Руй Витория: "Бенфика" заслужила победу в матче с "Аяксом"

Главный тренер "Бенфики" Руй Витория считает, что его команда должна была обыгрывать "Аякс" в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Встреча в Лиссабоне завершилась вничью со счетом 1:1.

– Последние результаты не такие положительные, – цитирует A Bola Виторию. – Это была равная игра, в которой футболисты все делали правильно. В первом тайме как минимум. "Аяксу" же повезло. Но если судить по самой игре, то мы заслужили победу.

Мы будем до последнего сражаться за место в плей-офф. Команда полна мужества, решимости и единства. Если бы мы использовали свои моменты, все было бы гораздо лучше. Нужно проявлять большую рациональность.