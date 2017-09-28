Руй Витория: "Бенфика" планировала набрать три очка после двух игр"

Главный тренер "Бенфики" Руй Витория после матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Базелем" (0:5) отметил, что у его команды появились проблемы уже на второй минуте, когда швейцарцы забили первый гол. По его словам, этот результат стал для него полной неожиданностью.

- Проблемы начались, когда мы пропустили уже на второй минуте, - цитирует пресс-служба УЕФА Виторию. - Нельзя делать такие ошибки. Нам пришлось дорого заплатить за них.

У нас было большой процент владения мячом, в первом тайме "Базель" забил дважды после четырех атак. После перерыва мы продолжали ошибаться, и все закончилось для нас совсем нежеланным результатом. Мы расстроены, хотели сыграть лучше. Нам нужно упорно работать.

У нас будет еще четыре матча, и мы способны на большее. После двух туров мы планировали набрать три очка. Но "Бенфика" будет бороться до конца.

Напомним, "Бенфика" и "Базель" являются соперниками ЦСКА в Лиге чемпионов. В 1-ом туре португальцы на своем поле уступили армейцам со счетом 1:2.