Руй Витория: "Бенфика" относится с уважением к киевскому "Динамо"

Главный тренер "Бенфики" Руй Витория в преддверии матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против киевского "Динамо" высоко оценил класс соперника. Специалист добавил, что его команде необходимо сохранить максимальную концентрацию.

– Мы с огромным уважением относимся к киевкому "Динамо" и индивидуальному мастерству игроков этой команды, – приводит официальный сайт УЕФА слова Руя Витория. – Победы, безусловно, добавляют уверенности, и мои подопечные уже показали характер. У нас остались три матча уровня финала на групповой стадии, и мы хотим выиграть во всех этих поединках.