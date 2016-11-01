02:57 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Руй Витория: "Бенфика" относится с уважением к киевскому "Динамо"

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Главный тренер "Бенфики" Руй Витория в преддверии матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против киевского "Динамо" высоко оценил класс соперника. Специалист добавил, что его команде необходимо сохранить максимальную концентрацию.

– Мы с огромным уважением относимся к киевкому "Динамо" и индивидуальному мастерству игроков этой команды, – приводит официальный сайт УЕФА слова Руя Витория. – Победы, безусловно, добавляют уверенности, и мои подопечные уже показали характер. У нас остались три матча уровня финала на групповой стадии, и мы хотим выиграть во всех этих поединках.

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