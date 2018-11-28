Руй Виториа: "Бавария" победила "Бенфику" заслуженно"

Главный тренер "Бенфики" Руй Виториа после поражения от "Баварии" в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов (1:5) отметил, что команда не играла достаточно хорошо. По его словам, мюнхенцы победили заслуженно.

– Мы играли недостаточно хорошо, – цитирует пресс-служба мюнхенского клуба Виторию. – Мы не смогли реализовать свою стратегию. Мы должны были лучше организовывать игру в обороне и агрессивнее действовать при отборе. Нам это не удалось, в том числе ввиду действий "Баварии". Они доминировали в матче и сковывали наши действия. Они входят в число величаших команд Европы. Мы должны проанализировать игру, "Бавария" победила заслуженно.