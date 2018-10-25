Русского хирурга, который спасал болельщиков ЦСКА в римском метро, могут представить к награде

Хирург-ортопед Дмитрий Павлов после аварии эскалатора в римском метро помогал пострадавшим болельщикам. За это его могут представить к награде.

Как сообщает "Комсомольская правда", Дмитрий первым начал оказывать необходимую помощь пострадавшим. Так как сотрудники метро не пришил на помощь, он начал раздавать указания другим, чтобы те накладывали жгуты, помогали пострадавшим выбраться. Благодаря ему удалось спасти 15 человек.

Депутат Госдумы Василий Власов считает, что врача нужно представить к награде.

– Римская "скорая" очень долго не приезжала на место трагедии. Поэтому спасением фанатов ЦСКА занимался русский хирург Дмитрий Павлов, – сказал депутат. – В первые минуты, когда случилась давка, спасал наших граждан. Поэтому комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи будем настаивать, чтобы ему вручили почетную грамоту и объявили благодарность. Мы напишем депутатский запрос и письмо с благодарностью. Также попросим ЦСКА выразить ему определенную благодарность.

Напомним, инцидент произошел перед матчем Лиги чемпионов "Рома" - ЦСКА (3:0).

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