Руслан Нигматуллин: "Ульрайх - вратарь не топ-уровня. Его просто замкнуло"

Бывший голкипер "Спартака", "Локомотива", ЦСКА и сборной России Руслан Нигматуллин, выразил мнение об игре вратаря "Баварии" Свена Ульрайха в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов с "Реалом" (2:2, первая встреча – 1:2 в пользу мадридцев). Немец упал, позволив Кариму Бензема беспрепятственно отправить мяч в сетку на 46-й минуте.

– В чем природа ошибки?

– Ульрайх не ждал передачи назад. По моменту было видно, что когда партнер повернулся лицом к воротам и пасовал, Свен не пытался под него открыться, выпал из эпизода. Пас оказался для него полной неожиданностью, голкипера замкнуло, в голове оказалось сразу несколько решений, в которых он запутался.

– Мог ли вратарь решить, что мяч уже под контролем Бензема?

– Да, скорее всего, Ульрайх посчитал, что нападающий "Реала" первый на мяче, поэтому и выбрал защитную тактику.

– Голкипер мог вообще не увидеть, кто отдает ему передачу?

– Нет. Повторю, он просто не ожидал подобного, и полностью потерял концентрацию. В то же время сработал прессинг мадридцев.

– Сказалось ли в этом эпизоде отсутствие опыта?

– Безусловно. Ульрайха нельзя сравнить с Нойером, у которого за плечами множество матчей. Его сменщик – вратарь не топ-уровня. (Александр ЕФИМОВ)