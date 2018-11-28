Руслан Нигматуллин: "Побывал в Черкизово – невероятно холодно. Не знаю, как "Ахмат" и "Енисей" будут играть в Красноярске"

Бывший вратарь "Локомотива" Руслан Нигматуллин прокомментировал "СЭ" победу железнодорожников над "Галатасараем" в 5-м туре группового турнира Лиги чемпионов (2:0). Красно-зеленые, ранее потерявшие шансы на попадание в 1/8 финала турнира, продолжают борьбу за путевку в 1/16 финала Лиги Европы. Для выхода в плей-офф ЛЕ москвичам нужно выиграть в 6-м туре в гостях у "Шальке" и надеяться на то, что "Галатасарай" потеряет очки во встрече с "Порту".

– "Локо" очень понравился, практически ничего не позволил создать "Галатасараю" у своих ворот. Команде удалось исправить проблему с обороной, из-за которой она страдала в первых четырех матчах Лиги чемпионов, – говорит Нигматуллин. – При этом не стал бы выделять кого-то из футболистов, разве что Гилберме, который понравился своей уверенной игрой. Ну и Игнатьев красиво забил. Рад, что воочию увидел первую победу железнодорожников за 14 лет в ЛЧ, хотя погода в Москве совсем не футбольная. Не знаю, как будут в выходные будут играть в Красноярске "Енисей" и "Ахмат" – в Черкизово-то было невероятно холодно на трибуне, а ведь сейчас в столице не минус 20 градусов. (Иван Торопцев)