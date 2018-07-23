Руслан Нигматуллин: "ПАОК и "Базель" – средние команды, но с обеими "Спартаку" будет непросто"

Экс-вратарь "Спартака" Руслан Нигматуллин прокомментировал "СЭ" результаты жеребьевки 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Команда Массимо Карреры встретится с победителем пары ПАОК (Греция) – "Базель" (Швейцария).

– "Спартак" не так давно обжигался на швейцарцах (в 2013-м красно-белые проиграли "Санкт-Галлену" в отборочном раунде Лиги Европы. – Прим. "СЭ"), так что есть возможность отмазаться, – сказал Нигматуллин. – Что же до ПАОК, то в Греции играть всегда непросто. Там сумасшедшие болельщики в хорошем смысле – они здорово поддерживают свой клуб.

С точки зрения футбола, то ПАОК и "Базель" – средние команды. Сложно сказать, кто из них лучше подошел бы "Спартаку". С обеими будет непросто. (Игорь НОВИКОВ)