Руслан Нигматуллин: "Надеюсь на победу "Спартака", но будет ничья"

Бывший вратарь "Спартака" и сборной России Руслан Нигматуллин считает, что игра красно-белых в последних матчах внушает надежду перед встречей 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Севильи". Экс-голкипер отметил, что основные надежды столичной команды в атаке будут связаны с действиями Дениса Глушакова и Квинси Промеса.

- ожидаю, что матч пройдет в равной борьбе, - цитирует "Р-Спорт" Нигматуллина. - Думаю, что "Спартак" не проиграет и надеюсь, что все-таки победит. Потому что команде по силам занять одно из двух первых мест в группе. Это будет стратегически очень важная игра и нужно дома не проиграть "Севилье". Надо победить, и я с оптимизмом ожидаю игру. Потому что последние матчи "Спартака" были хорошими и это вселяет определенные надежды.

"Спартак" - это все-таки не команда одного игрока. И успех приносит хорошая командная игра. Но есть и лидеры - такие, как Денис Глушаков и Квинси Промес. И при действиях команды в атаке основная надежда все же на них. Я надеюсь, что "Спартак" победит, но думаю, что счет матча будет ничейным - 1:1.

Напомним, матч "Спартак" - "Севилья" состоится сегодня. Начало игры - 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.