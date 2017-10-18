Руслан Нигматуллин: "Лучший игрок - однозначно Селихов"

Бывший вратарь "Спартака" Руслан Нигматуллин после матча красно-белых с "Севильей" (5:1) в 3-м туре Лиги чемпионов в интервью "СЭ" отметил, что выделяет игру Александра Селихова. По его мнению, голкипер очень уверенно выходил из ворот и помогал своим защитникам.

- Лучший игрок?

– Однозначно выделю своему коллегу по амплуа Селихова.

- Его сэйв в конце первого тайма после удара Крон-Дели – настоящий шедевр?

– Отличное, прекрасное спасение! Оно войдет в рейтинг лучших сэйвов недели в Европе. Это точно. Но я еще и отмечу его очень уверенную игру на выходах, здорово помогал своим защитникам. Признаюсь, я уже и отвык от такой игры наших вратарей на выходах. Браво!

- Недалек тот день, когда он получит вызов в сборную?

– Дай бог, чтобы Александр продолжил так же уверенно действовать в "Спартаке" как на линии ворот, так и на выходах. А дальше уже решать тренерскому штабу национальной команды.

- Спасение Комбарова – ключевой момент встречи?

– Да, ключевой. Но я бы разделил это спасение на двух человек. Селихов в том эпизоде самоотверженно полетел на мяч – головой и руками вперед. А потом уже Комбаров сыграл как настоящий голкипер на линии ворот. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полное интервью Руслана Нигматуллина