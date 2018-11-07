Руслан Нигматуллин: "Локомотив" не ветеранская команда - пора омолаживаться"

Бывший вратарь "Локомотива" и сборной России Руслан Нигматуллин в интервью "СЭ" высказался о вчерашнем поражении железнодорожников от "Порту" (1:4) в 4-м туре группового турнира Лиги чемпионов. Москвичи проиграли все четыре матча турнира.

- Счет по игре? - вопрос Нигматуллину.

- У "Локомотива", к сожалению, атака и оборона выглядят по-разному - слишком легко пропускаем. При этом во втором тайме создали много моментов - если их реализовали бы, можно было бы делать счет 4:4, а то и выйти вперед. Нельзя сказать, что железнодорожники уступили без шансов и не доставили сопернику проблем.

Но оборона, повторю, сейчас ахиллесова пята "Локо".

Команда, естественно, могла выступить лучше, не потерпев поражение хотя бы в одном из четырех матчей. Раньше "Локомотив" славился надежной защитой, сейчас этого нет. Причем к вратарю у меня лично вопросов нет.

- Почему? Ведь в трех голах португальцев из четырех есть вина Гильерме.

- Я рассуждаю в общем и целом, говорю о всем турнире. Да, это не лучший матч Гильерме, но игра обороны вызывает больше вопросов, чем единичные ошибки вратаря.

- В чем эти проблемы заключаются?

- Надо искать крепких исполнителей. Мне кажется, Чорлука далек от оптимальной формы, как и Хеведес. Эта пара защитников по именам звучит громко, но надежностью не отличается.

- Значит, летние приобретения себя не оправдывают?

- Про Хеведеса уже сказал. Федя Смолов еще с чемпионата мира себя найти не может, поэтому его трансфер тоже можно назвать неудачным. Крыховяк потенциально крепкий футболист - может, еще не до конца адаптировался. Но он способен усилить командный потенциал. То же самое касается и Идову.

- Сейчас часто критикуют Семина.

- Что делать? Все шишки обычно тренеру достаются. Особенно, после четырех поражений в Лиге чемпионов. Юрий Павлович крепкий мужчина, справится. Просто у части руководства клуба появляются дополнительные козыри, можно так сказать - памятуя о не очень хороших отношениях между этими сотрудниками и Семиным. Но, с другой стороны, "Локо" идет на втором месте в чемпионате России, гонится за "Зенитом" и сказать, что все из рук вон плохо, нельзя.

- Может проблема "Локомотива" заключается в возрастных игроках? Фернандеш, Фарфан уже не молоды, как и Хеведес, и ряд других футболистов.

- У "Локо" отличная академия. Дубль смотрится хорошо, как и "Казанка" (фарм-клуб, выступает в Олимп-ПФЛ - Прим. "СЭ"). Там есть достойные ребята. Конечно, необходимо больше смотреть на своих, которые, несомненно, могут быть не хуже нынешних основных игроков. Неправильно постоянно использовать возрастных иностранцев, которые приезжают сюда под конец карьеры. Я крайне негативно к этому отношусь. Во-первых, это делает большую дырку в бюджете, а во-вторых, нет вклада в будущее. Фарфан выстрелил в прошлом сезоне, но больше этого Фарфана никто не видит. Сейчас только его бледная тень. Фернандеш давно мечтает уже уехать и действует очень нестабильно.

Я вот выступаю за команду ветеранов "Спартака". Мы ездим играть с чиновниками, представителями городских администраций. Мне кажется, что "Локомотив" не может быть таким коллективом. Необходимо омолаживаться, потому что в соперниках не руководители городов и областей, а "Порту" с "Шальке". (Арман Мкртчян)

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