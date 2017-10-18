Руслан Нигматуллин: "Каррера вовремя выпустил на поле Пашалича"

Бывший вратарь "Спартака" Руслан Нигматуллин после матча красно-белых с "Севильей" (5:1) в 3-м туре Лиги чемпионов в интервью "СЭ" отметил, что после перерыва за москвичей было тревожно. По его мнению, нужно отдать должное перестановке Массимо Карреры.

– Первый гол "Спартака" не вытекал из логики игры?

– Как и второй. Сразу после перерыва за "Спартак", не скрою, было тревожно. "Севилья" плотно прижала хозяев, но не реализовала свои моменты. Нужно отдать должное Каррере. Он вовремя выпустил на поле Пашалича, который навел порядок в центре поля.

– А ожидали такой классной голевой передачи Ещенко на Промеса?

– Да все игроки "Спартака" сегодня прыгнули выше головы, сыграли на пике своих возможностей. Не только Ещенко.

– Была и ложка дегтя в этой встрече. Травма Самедова. Когда все эти мышечные повреждения уже прекратятся? Кто виноват?

– Наверное, неправильно в такой ситуации искать виноватых. Желаю Александру скорейшего выздоровления. Я бы обратил внимание на другую вещь.

– Какую?

– "Спартак" с достоинством пережил тот период, когда многие футболисты "вылетали" из-за травм, когда команда упускала победы на последних минутах. Молодцы, перебороли эти неудачи, справились с обстоятельствами. Значит, все нормально с командным духом, психологией. (ВИталий АЙРАПЕТОВ)

Полное интервью Руслана Нигматуллина