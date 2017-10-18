Руслан Нигматуллин: "Глушаков - это похороны, особенно если рядом Промес"

Бывший вратарь "Спартака" Руслан Нигматуллин после матча красно-белых с "Севильей" (5:1) в 3-м туре Лиги чемпионов в интервью "СЭ" отметил, что Денис Глушаков и Квинси Промес способны на многое. По его мнению, сделан уверенный шаг на пути к плей-офф.

– "Спартак" идеально сыграл на контратаках?

– Москвичи действовали очень прагматично. Во втором тайме, как мне показалось, красно-белые перебегали гостей. При этом испанцы не заслужили такого разгрома. В параллельном матче "Ливерпуль" забил "Марибору" семь штук. Думаю, в той встрече все было гораздо однозначнее. Но это в любом случае не умаляет заслуг подопечных Карреры.



– Глушаков, забивший третий гол и снявший, по сути, вопросы о победителе, – это все-таки похороны?

– Ха! Глушаков это похороны, особенно когда рядом с ним играет Промес. Они способны на многое. Но я могу еще порадоваться и за Мельгарехо. Он забил очень важный мяч. Парагваец изначально являлся неоднозначной фигурой для "Спартака". Здорово, что не сломался под давлением критики, не опустил голову, выходит и приносит пользу.

– Теперь "Спартак" выйдет из группы?

– Сделан очень уверенный шаг вперед на пути к плей-офф. Но впереди еще две встречи на выезде – с "Ливерпулем" и той же "Севильей". Будет тяжело. Да и "Марибор" нужно дома обыграть. "Спартак" движется вперед, прогрессирует и его игра вселяет в меня оптимизм. (Виталий АЙРАПЕТОВ)