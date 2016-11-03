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Руслан Нигматуллин: "Фалькао выглядел суперфорвардом на фоне ЦСКА"

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Вчера. Монако. "Монако" - ЦСКА - 3:0. Леонид СЛУЦКИЙ после матча.Никто не виноват. Что делать? О кризисе ЦСКА

Бывший вратарь ЦСКА Руслан Нигматуллин уверен, что в мачте группового турнира Лиги чемпионов армейцы могли уступить "Монако" (0:3) с более крупным счетом. По его словам, на фоне красно-синих нападающий монегасков Радамель Фалькао, не забивавший в самом престижном клубном европейском турнире более шести лет, выглядел суперфорвардом.

- Такой результат матча ЦСКА - "Монако" вызван, в первую очередь, соотношением команд на поле, - сказал Нигматуллин. - Могли бы с еще большим счетом проиграть. Армейцы явно находятся в глубоком кризисе. Фалькао, который не забивал в Лиге чемпионов больше шести лет, выглядел суперфорвардом на фоне армейцев. Печально констатировать тот факт, что мы уступаем по всем статьям не самой сильной европейской команде. (Любовь КОНЯЕВА)

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