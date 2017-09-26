Руни может стать частью франшизы Angry Birds

Директор по маркетингу компании Rovio Entertainment Вилле Хейяри допускает, что образ форварда "Эвертона" Уэйна Руни может быть использован в игре по мотивам серии Angry Birds. Ранее разработчик подписал спонсорский контракт с английским клубом, в рамках которого на форме "ирисок" появится логотип игры.

– У нас есть опыт создания персонажей Angry Birds на основе реальных людей, – цитирует Daily Mail со ссылкой на Press Association Sport Хейяри. – В партнерстве с "Эвертоном" в игру могут добавиться еще больше интересных героев и профилей. Может быть, к этому привлекут Уэйна Руни.