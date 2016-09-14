Руководство "Боруссии" М недовольно тем, что "Манчестер Сити" отказался провести перенесенный матч на два часа раньше

Руководство менхенгладбахской "Боруссии" недовольно тем, что "Манчестер Сити" отказал немецкой команде в более раннем начале матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Эта встреча должна была состояться вчера, однако была перенесена на день из-за грозы в Манчестере. В итоге поединок начнется сегодня в 21.45 по московскому времени. При этом "Боруссия" просила начать эту встречу в 20.00 по московскому времени, чтобы успеть в тот же день вернуться в Германию.

– Что-то мне подсказывает, что нам могли чуть больше пойти навстречу, – приводит Bild слова спортивного директора "Боруссии" Макса Эберля. – Уже большое разочарование, что наших болельщиков не будет на матче из-за переноса, потому что они улетели домой. К этому теперь добавляется серьезная проблема в плане организации. Нам нужно взять билеты на другой самолет и забронировать отель еще на одну ночь. Все не так просто.