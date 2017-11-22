Руи Витория: "Хотели навязать свой футбол сопернику. ЦСКА этого не позволил"

Главный тренер "Бенфики"​ Руи Витория после поражения от ЦСКА (0:2) в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов отметил, что детали предрешили итоговый результат. По словам наставника, у подопечных был шанс сравнять счет.

– Почему ваш план не сработал?

– Мы хотели навязать свой футбол сопернику. ЦСКА этого не позволил. Нам не удавалось выходить в атаку, накрывать хозяев прессингом. Они физически сильны и быстры. Был момент, когда мы чуть не сравняли счет – тогда все могло начаться заново. Потом случился злополучный автогол… В футболе все решают детали. И они не в нашу пользу. Где-то чуть не добежали, а в эпизоде с первым голом случился офсайд.

– Каково психологическое состояние игроков?

– Конечно, мы грустим. Но мы не разочаровались в себе. Игроки знают, что они по-прежнему сильны. У "Бенфики" случаются неудачные матчи, но мы не считаем себя худшими в мире. Дня два-три у команды будет не лучшее настроение, но мы продолжим работу. Надо двигаться дальше. (Александр МУЙЖНЕК)

Трансляция матча ЦСКА – "Бенфика"