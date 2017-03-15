Руди Феллер: "В матче с "Атлетико" перед "Байером" стоит тяжелая задача, но мы не теряем надежды"

Спортивный директор "Байера" Руди Феллер заявил, что команда надеется обыграть "Атлетико" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая встреча, прошедшая в Германии, завершилась победой испанского клуба со счетом 4:2.

- У нас травмирован ряд игроков, что осложняет положение, - цитирует пресс-служба УЕФА Феллера. - Впрочем, у нас в команде полно талантливых футболистов, которые способны добиваться успеха, что они в особенности доказывали в первой половине сезона. В матче с набравшим приличную форму "Атлетико" перед нами стоит тяжелая задача, но мы не теряем надежды.

Трансляция матча "Атлетико" - "Байер"