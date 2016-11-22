Руди Феллер: "Ничья с ЦСКА устраивает "Байер"

Спортивный директор "Байера" Руди Феллер после игры группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА (1:1) выразил удовлетворение ничейным результатом, передает корреспондент "СЭ" Александр ПРОСВЕТОВ. Чемпион мира 1990 года отметил хорошие действия хозяев поля по ходу встречи.

– Ничья – закономерный результат, – сказал Феллер. – Он нас устроил, тем более, что ЦСКА действовал хорошо. Ждем исхода поединка "Монако" – "Тоттенхэм", после которого "Байер", возможно, досрочно завоюет путевку в 1/8 финала.

Мы удовлетворены игрой Фолланда, который проводит хороший сезон. Сегодня он забил важный гол. Жаль, ему не повезло, когда после отличного индивидуального прохода он попал в штангу. Считаю, что Лено – один из трех лучших голкиперов германской бундеслиги. В проигранном матче с "Лейпцигом" он допустил досадный грубый промах, но в Москве сыграл убедительно.