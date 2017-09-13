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18:21 | Футбол — Лига чемпионов

"Рубин" - о Рыжикове: "Легенда, которой не забил Месси"

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Пресс-служба "Рубина" в шуточной форме отреагировал на информацию о том, что вратарь команды Сергей Рыжиков остается единственным голкипером, который не пропустил от нападающего "Барселоны" Лионеля Месси в четырех и более матчах. До 12 сентября такое достижение также принадлежало стражу ворот "Ювентуса" Джанлуиджи Буффону, который вчера пропустил от аргентинца два мяча – испанский клуб одержал победу со счетом 3:0.

– Месси против легенды, – подписали фотографию форварда и Рыжикова на своей странице в Твиттере казанцы.

Напомним, Рыжиков играл против "Барселоны" в составе "Рубина" в Лиге чемпионов в 2009 и 2010 годах. Российская команда одержала над каталонцами одну победу, дважды сыграла с ними вничью и потерпела одно поражение.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 1-й тур
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КОММЕНТАРИИ (3)
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HerculesKolya

Всё, вспомнил! Месси вышел в том матче на замену на 63 минуте!

18:48

HerculesKolya

Не понимаю, когда Месси умудрился против Рыжикова сыграть 4 раза!? Рубин играл в ЛЧ дважды, оба раза в группу попадала Барса, итого 4 матча, но...... В последнем матче на Камп Ноу помнится Барса грохнула Рубин вторым составом! И где этот четвёртый матч?

18:45

crazysun78

Подозреваю, что и не забьет... рекорд устоит!..

18:38