"Рубин" - о Рыжикове: "Легенда, которой не забил Месси"

Пресс-служба "Рубина" в шуточной форме отреагировал на информацию о том, что вратарь команды Сергей Рыжиков остается единственным голкипером, который не пропустил от нападающего "Барселоны" Лионеля Месси в четырех и более матчах. До 12 сентября такое достижение также принадлежало стражу ворот "Ювентуса" Джанлуиджи Буффону, который вчера пропустил от аргентинца два мяча – испанский клуб одержал победу со счетом 3:0.
– Месси против легенды, – подписали фотографию форварда и Рыжикова на своей странице в Твиттере казанцы.
Напомним, Рыжиков играл против "Барселоны" в составе "Рубина" в Лиге чемпионов в 2009 и 2010 годах. Российская команда одержала над каталонцами одну победу, дважды сыграла с ними вничью и потерпела одно поражение.
Sergey Ryzhikov is the only goalkeeper who has kept a clean sheet in four matches against Leo Messi @FCBarcelona @TeamMessi pic.twitter.com/zlUHxQsq6Q– FC Rubin Kazan (@fcrk_en) 13 сентября 2017 г.
HerculesKolya
Всё, вспомнил! Месси вышел в том матче на замену на 63 минуте!
18:48
HerculesKolya
Не понимаю, когда Месси умудрился против Рыжикова сыграть 4 раза!? Рубин играл в ЛЧ дважды, оба раза в группу попадала Барса, итого 4 матча, но...... В последнем матче на Камп Ноу помнится Барса грохнула Рубин вторым составом! И где этот четвёртый матч?
18:45
crazysun78
Подозреваю, что и не забьет... рекорд устоит!..
18:38