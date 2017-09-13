"Рубин" - о Рыжикове: "Легенда, которой не забил Месси"

Пресс-служба "Рубина" в шуточной форме отреагировал на информацию о том, что вратарь команды Сергей Рыжиков остается единственным голкипером, который не пропустил от нападающего "Барселоны" Лионеля Месси в четырех и более матчах. До 12 сентября такое достижение также принадлежало стражу ворот "Ювентуса" Джанлуиджи Буффону, который вчера пропустил от аргентинца два мяча – испанский клуб одержал победу со счетом 3:0.

– Месси против легенды, – подписали фотографию форварда и Рыжикова на своей странице в Твиттере казанцы.

Напомним, Рыжиков играл против "Барселоны" в составе "Рубина" в Лиге чемпионов в 2009 и 2010 годах. Российская команда одержала над каталонцами одну победу, дважды сыграла с ними вничью и потерпела одно поражение.