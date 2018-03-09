Рой Кин: "ПСЖ" в последние сезоны не везет"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Рой Кин не стал критиковать "ПСЖ" после вылета на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов. Парижане проиграли "Реалу" дважды со счетом 1:3 и 1:2.

– Честно говоря, думаю, что "ПСЖ" не везет в последние сезоны, – цитирует ITV Кина. – Посмотрите, они были первыми в группе с "Баварией". И кто им достался? "Реал" – победитель последних розыгрышей Лиги чемпионов. Дайте игрокам немного покоя. В первом матче "ПСЖ" отыграл всего пять минут плохо. Во втором не было Неймара, случилось удаление. Тут нужно везение. Я не могу критиковать.