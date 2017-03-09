09:40 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Рой Кин: "ПСЖ" не простит себя за поражение от "Барселоны"

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Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Рой Кин подчеркнул, что ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Барселоной" и "ПСЖ" (6:1) заставляют любить футбол. По его словам, парижане не смогут простить себя за результат этой встречи.

- Это был фантастический матч, такие игры заставляют любить футбол, - приводит Mirror слова Кина. - "ПСЖ" оставалось продержаться 60 секунд. Они никогда не простят себя за это поражение. Тем более, что они имели возможность решить вопрос выхода в следующую стадию турнира раньше.

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