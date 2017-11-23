Рой Кин: "Манчестер Юнайтед" по силам выиграть Лигу чемпионов"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Рой Кин заявил, что команде по силам бороться с сильнейшими клубами. При этом он отметил, что в составе есть футболисты, которые не достойны представлять клуб из Манчестера.

– Когда "Манчестер Юнайтед" играет своим сильнейшим составом, им по силам соревноваться с лучшими клубами Европы, – цитирует Daily Mail Кина. – Но сегодня ночью мы увидели пять или шесть игроков, которые в этот состав не входят. Моуринью видит полную картину событий – забудьте о сегодняшнем поражении и продолжайте. Без сомнений, "Манчестер" будет бороться за титул.

Кин провел за "Манчестер Юнайтед" более 300 матчей, выступая за клуб с 1993 по 2005 год. В Лиге чемпионов соперниками англичан по группе являются португальская "Бенфика", российский ЦСКА и швейцарский "Базель". "МЮ", имея в активе 12 очков, занимает первую строчку в таблице, у ЦСКА и "Базеля" по 9 баллов, "Бенфика" за пять матчей потерпела пять поражений.

Армейцы встретятся с командой Жозе Моуринью 5 декабря.