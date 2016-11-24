"Ростову" нужно набрать очки в Эйндховене

Даже победа над "Баварией" не гарантировала "Ростову" попадания еврокубковую весну. После пятого тура преимущество ростовчан над ПСВ, проигравшим в Мадриде, составляет три очка. Для попадания в Лигу Европы желто-синим достаточно будет набрать очки в Эйндховене. Поражение же в Голландии отправит российский клуб на четвертую строчку в турнирной таблице.

Группа D

И В Н П М О 1. АТЛЕТИКО 5 5 0 0 7-1 15 2. БАВАРИЯ 5 3 0 2 13-6 9 3. Ростов 5 1 1 3 6-12 4 4. ПСВ 5 0 1 4 4-11 1

6 декабря. Бавария – Атлетико, ПСВ – Ростов.

Определение мест команд в групповом раунде

Дополнительные показатели при равенстве очков у 2 и более команд:

a) Результат игр между собой – очки;

b) Результат игр между собой – разница мячей;

c) Результат игр между собой – количество голов;

d) Результат игр между собой – голы в гостях;

e) Если после применения критериев от "а" до "d" две команды по-прежнему имеют равные показатели, для определения итогового турнирного положения критерии от "а" до "d" применяются повторно исключительно к матчам с участием этих двух команд. Если и эта процедура не позволяет принять окончательное решение, то используются критерии от "f" до "h";

f) Общая разность мячей;

g) Количество мячей, забитых во всех играх;

h) Наибольший коэффициент клуба и ассоциации за предыдущие 5 лет.