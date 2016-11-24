"Ростову" нужно набрать очки в Эйндховене

Даже победа над "Баварией" не гарантировала "Ростову" попадания еврокубковую весну. После пятого тура преимущество ростовчан над ПСВ, проигравшим в Мадриде, составляет три очка. Для попадания в Лигу Европы желто-синим достаточно будет набрать очки в Эйндховене. Поражение же в Голландии отправит российский клуб на четвертую строчку в турнирной таблице.
Группа D
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. АТЛЕТИКО
|
5
|
5
|
0
|
0
|
7-1
|
15
|
2. БАВАРИЯ
|
5
|
3
|
0
|
2
|
13-6
|
9
|
3. Ростов
|
5
|
1
|
1
|
3
|
6-12
|
4
|
4. ПСВ
|
5
|
0
|
1
|
4
|
4-11
|
1
6 декабря. Бавария – Атлетико, ПСВ – Ростов.
Определение мест команд в групповом раунде
Дополнительные показатели при равенстве очков у 2 и более команд:
a) Результат игр между собой – очки;
b) Результат игр между собой – разница мячей;
c) Результат игр между собой – количество голов;
d) Результат игр между собой – голы в гостях;
e) Если после применения критериев от "а" до "d" две команды по-прежнему имеют равные показатели, для определения итогового турнирного положения критерии от "а" до "d" применяются повторно исключительно к матчам с участием этих двух команд. Если и эта процедура не позволяет принять окончательное решение, то используются критерии от "f" до "h";
f) Общая разность мячей;
g) Количество мячей, забитых во всех играх;
h) Наибольший коэффициент клуба и ассоциации за предыдущие 5 лет.
CrespoHernan
обидно будет,обыграть Баварию ,и не выйти в ЛЕ
01:38
CrespoHernan
обидно будет,обыграть Баварию,и не выйти в ЛЕ
01:37
Басист
Ну а вообще нам бы сейчас и на клубный кэфф поработать не мешало, в будущем сезоне пригодится.
01:19
Басист
Спасибо, Кэп.
01:18