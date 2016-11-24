00:55 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

"Ростову" нужно набрать очки в Эйндховене

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Даже победа над "Баварией" не гарантировала "Ростову" попадания еврокубковую весну. После пятого тура преимущество ростовчан над ПСВ, проигравшим в Мадриде, составляет три очка. Для попадания в Лигу Европы желто-синим достаточно будет набрать очки в Эйндховене. Поражение же в Голландии отправит российский клуб на четвертую строчку в турнирной таблице.

Группа D

 

И

В

Н

П

М

О

1. АТЛЕТИКО

5

5

0

0

7-1

15

2. БАВАРИЯ

5

3

0

2

13-6

9

3. Ростов

5

1

1

3

6-12

4

4. ПСВ

5

0

1

4

4-11

1

6 декабря. Бавария – Атлетико, ПСВ – Ростов.

Определение мест команд в групповом раунде

Дополнительные показатели при равенстве очков у 2 и более команд:

a) Результат игр между собой – очки;

b) Результат игр между собой – разница мячей;

c) Результат игр между собой – количество голов;

d) Результат игр между собой – голы в гостях;

e) Если после применения критериев от "а" до "d" две команды по-прежнему имеют равные показатели, для определения итогового турнирного положения критерии от "а" до "d" применяются повторно исключительно к матчам с участием этих двух команд. Если и эта процедура не позволяет принять окончательное решение, то используются критерии от "f" до "h";

f) Общая разность мячей;

g) Количество мячей, забитых во всех играх;

h) Наибольший коэффициент клуба и ассоциации за предыдущие 5 лет.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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CrespoHernan

обидно будет,обыграть Баварию ,и не выйти в ЛЕ

01:38

CrespoHernan

обидно будет,обыграть Баварию,и не выйти в ЛЕ

01:37

Басист

Ну а вообще нам бы сейчас и на клубный кэфф поработать не мешало, в будущем сезоне пригодится.

01:19

Басист

Спасибо, Кэп.

01:18

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