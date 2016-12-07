"Ростов" заработал 17 миллионов евро в Лиге чемпионов

"Ростов" за свои выступления в Лиге чемпионов заработал 17,2 миллиона евро. 2 миллиона донской клуб получит за участие в отборочный турнир, 12,7 миллиона - за выход в групповой турнир, 1,5 миллиона - за победу над "Баварией" (3:2), 1 миллион - за две ничьи с ПСВ. В конце сезона эта сумма увеличится, так как в ней не учтены поступления от реализации маркетинговых прав клуба.

Ростовская команда в этом сезоне впервые вышла в Лигу чемпионов, где заняла третье место в своей группе. Это позволит "Ростову" выступить в Лиге Европы, где команда стартует в феврале в 1/16 финала Лиги Европы.