"Ростов" заработал 17 миллионов евро в Лиге чемпионов

"Ростов" за свои выступления в Лиге чемпионов заработал 17,2 миллиона евро. 2 миллиона донской клуб получит за участие в отборочный турнир, 12,7 миллиона - за выход в групповой турнир, 1,5 миллиона - за победу над "Баварией" (3:2), 1 миллион - за две ничьи с ПСВ. В конце сезона эта сумма увеличится, так как в ней не учтены поступления от реализации маркетинговых прав клуба.
Ростовская команда в этом сезоне впервые вышла в Лигу чемпионов, где заняла третье место в своей группе. Это позволит "Ростову" выступить в Лиге Европы, где команда стартует в феврале в 1/16 финала Лиги Европы.
Гаттузо зол!
Только все эти деньги растащат ростовские прохиндеи! И клубу в виде игроков и персонала опять ничего не достанется, так и будут из бюджета клянчить и у гос. компаний типа Донэнерго и ТНК.
15:31
ДжЫмкО
Antik Плюс - рост цен на практически всех футболистов основного состава На Калачева или Наваса вместо 100к нарисуют 110 на трансфермаркете?)
15:08
Platinum1991
Российский футбольный клуб "Ростов" уже заработал не менее 17,7 млн евро за участие в квалификационном раунде и групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2016/17. Российский клуб пробился в 1/16 финала Лиги Европы, заняв третье место на стадии группового этапа Лиги чемпионов.
14:01
pravda1979
Можно лишь порадоваться за Ростовский клуб, который этого заслужил потом,синяками желанием биться в каждом эпизоде и что не маловажно- друг за друга.
14:00
Platinum1991
Поздравляем Ростов с большим футбольным УСПЕХОМ и денежными ПРИЗАМИ!!! По праву их ЗАРАБОТАЛИ и добились БОЛЬШИХ успехов!!! В квалификационном раунде плей-офф "Ростов" обыграл голландский "Аякс" и заработал 2 млн евро. За выход в групповой этап российский клуб получил 12,7 млн евро. Еще 1,5 млн евро ростовчанам принесла победа над немецкой "Баварией" в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, а также по 500 тысяч евро - две ничьи с голландским ПСВ. 500 тысяч евро полагаются "Ростову" за выход в 1/16 финала группового этапа Лиги Европы. Кроме того, "Ростову" полагаются выплаты из маркетингового пула Лиги чемпионов, размер которого составляет 507 млн евро. Как говорится на официальном сайте УЕФА, эта сумма будет распределена согласно удельному весу каждого конкретного телевизионного рынка, представленного участниками Лиги чемпионов (начиная с группового этапа), а затем разбита между клубами, представляющими соответствующую национальную ассоциацию. Согласно данной системе, половина суммы, полагающейся клубам одной ассоциации, будет распределена между клубами в зависимости от их результатов в предыдущем национальном чемпионате - согласно таблице распределения средств, серебряный призер получает 45% от суммы. Вторая половина суммы регламентируется согласно ценности каждого рынка и делится пропорционально сыгранным каждым из клубов матчам в Лиге чемпионов. Таким образом, итоговая сумма, заработанная "Ростовом" за участие в главном еврокубковом турнире, станет известна в конце сезона-2016/17.
13:59
DMisha4
Valdemarson, а здесь чиновник не причем будет, деньги-то в клуб попадут, но там же собственники, им же кушать хочется, не уверен, что им интересно развитие клуба. Ну вот в течение этого сезона и поймем, что к чему.
13:54
Antik
Плюс - рост цен на практически всех футболистов основного состава (это тоже серьезный актив, если нормально им распорядиться)!
13:47
Valdemarson
СашаРичагин _______________ и не сомневайся, однозначно разворуют! Российский чиновник больше ничего не умеет.
13:37
Солитон Оренбург
нормально
13:06
Фуля
И 15 лямов принес и, главное, очков в копилку России. Приходится за Спартак отрабатывать.
12:49
grey174
Все одно... При отсутствии толкового управленца утекут деньги сквозь пальцы... Мало что ли было клубов, которые играли и зарабатывали в Европе, а сейчас стоят с протянутой рукой: Алания, Ротор, Анжи, Динамо.....
12:47
jаhlexx
shpasic, заочно в турнирной таблице тоже идёт в зачёт.
12:46
karlikf1
СашаРичагин, наск. мне известно, эти деньги клубы получают летом, после окончания турнира, когда будут подведены итоги, в т.ч. денежные.
12:32
СашаРичагин
Эти 15 млн, заработанные футболистами, которым постоянно задерживают выплаты, тоже разворуют? Или всё-таки теперь игроки получат свои деньги? Даже интересно.
12:28
Zerratt_
Да, хотелось бы, чтобы у Ростова больше не было проблем с долгами. И не хотелось бы дорогих приобретений.
12:18
fioru
Не забывайте, что эти деньги ФК получит не раньше мая, так что ближайшее трансферное окно будет зависеть от того как руководство клуба умеет договариваться со спонсорами
12:14
Sergei V
А как же бонус за квалификацию, в которой они обошли и Бельгийцев и Голландцев?
12:11
shpasic
Ростов с Зенитом уже оба матча сыграл, так что пассаж пользователя jаhlexx наполовину ошибочен)
12:08
CanagliaVova
две ничьиХ, второгодники
11:55
Русский
Ха) В следующем году всё равно старые песни о долгах по зарплате запоют... Распилят денежки, толку не будет, к сожалению.
11:40
DMisha4
Да, будет, что попилить руководству, а выплаты по зарплатам подождут, да и свободных агентов еще сотни.
11:40
законопослушный гражданин
Пока они эти деньги получат у них уже столько долгов будет, что этого не хватит. Половина бы хоть на команду ушла, желающих пристроится к кормушке много. Щас премий себе навыписывают. Интересно, расходы команды покрываются из бюджета области, а с доходов деньги возвращают в бюджет? Смешной вопрос, наверное.
11:39
Jean4
jаhlexx Да, да, только их иметь, поросяточек розовых не трогайте =)
11:37
самарец
Хорошая новость!!!! поздравляю Ростов!! Укрепляйте состав обязательно! когда ещё такая сказка будет!!
11:37
Инквизитор 2013-9
Маловато будет, маловато!)
11:34
jаhlexx
Неплохая добавка в бюджет на миллиард рублей. Сам бог велел зимой укреплять состав и весной иметь во все щели бомжей и прочих коней
11:30