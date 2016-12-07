"Ростов" заработал 15 миллионов евро в Лиге чемпионов

"Ростов" за свои выступления в Лиге чемпионов заработал 15,2 миллиона евро. 12,7 миллиона донской клуб получит за выход в групповой турнир, 1,5 миллиона - за победу над "Баварией" (3:2), 1 миллион - за две ничьи с ПСВ. В конце сезона эта сумма увеличится, так как в ней не учтены поступления от реализации маркетинговых прав клуба.
Ростовская команда в этом сезоне впервые вышла в Лигу чемпионов, где заняла третье место в своей группе. Это позволит "Ростову" выступить в Лиге Европы, где команда стартует в феврале в 1/16 финала Лиги Европы.
Zerratt_
Да, хотелось бы, чтобы у Ростова больше не было проблем с долгами. И не хотелось бы дорогих приобретений.
12:18
fioru
Не забывайте, что эти деньги ФК получит не раньше мая, так что ближайшее трансферное окно будет зависеть от того как руководство клуба умеет договариваться со спонсорами
12:14
Sergei V
А как же бонус за квалификацию, в которой они обошли и Бельгийцев и Голландцев?
12:11
shpasic
Ростов с Зенитом уже оба матча сыграл, так что пассаж пользователя jаhlexx наполовину ошибочен)
12:08
CanagliaVova
две ничьиХ, второгодники
11:55
Русский
Ха) В следующем году всё равно старые песни о долгах по зарплате запоют... Распилят денежки, толку не будет, к сожалению.
11:40
DMisha4
Да, будет, что попилить руководству, а выплаты по зарплатам подождут, да и свободных агентов еще сотни.
11:40
законопослушный гражданин
Пока они эти деньги получат у них уже столько долгов будет, что этого не хватит. Половина бы хоть на команду ушла, желающих пристроится к кормушке много. Щас премий себе навыписывают. Интересно, расходы команды покрываются из бюджета области, а с доходов деньги возвращают в бюджет? Смешной вопрос, наверное.
11:39
Jean4
jаhlexx Да, да, только их иметь, поросяточек розовых не трогайте =)
11:37
самарец
Хорошая новость!!!! поздравляю Ростов!! Укрепляйте состав обязательно! когда ещё такая сказка будет!!
11:37
Инквизитор 2013-9
Маловато будет, маловато!)
11:34
jаhlexx
Неплохая добавка в бюджет на миллиард рублей. Сам бог велел зимой укреплять состав и весной иметь во все щели бомжей и прочих коней
11:30