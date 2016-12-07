11:15 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

"Ростов" заработал 15 миллионов евро в Лиге чемпионов

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"Ростов" за свои выступления в Лиге чемпионов заработал 15,2 миллиона евро. 12,7 миллиона донской клуб получит за выход в групповой турнир, 1,5 миллиона - за победу над "Баварией" (3:2), 1 миллион - за две ничьи с ПСВ. В конце сезона эта сумма увеличится, так как в ней не учтены поступления от реализации маркетинговых прав клуба.

Ростовская команда в этом сезоне впервые вышла в Лигу чемпионов, где заняла третье место в своей группе. Это позволит "Ростову" выступить в Лиге Европы, где команда стартует в феврале в 1/16 финала Лиги Европы.

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КОММЕНТАРИИ (12)
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Zerratt_

Да, хотелось бы, чтобы у Ростова больше не было проблем с долгами. И не хотелось бы дорогих приобретений.

12:18

fioru

Не забывайте, что эти деньги ФК получит не раньше мая, так что ближайшее трансферное окно будет зависеть от того как руководство клуба умеет договариваться со спонсорами

12:14

Sergei V

А как же бонус за квалификацию, в которой они обошли и Бельгийцев и Голландцев?

12:11

shpasic

Ростов с Зенитом уже оба матча сыграл, так что пассаж пользователя jаhlexx наполовину ошибочен)

12:08

CanagliaVova

две ничьиХ, второгодники

11:55

Русский

Ха) В следующем году всё равно старые песни о долгах по зарплате запоют... Распилят денежки, толку не будет, к сожалению.

11:40

DMisha4

Да, будет, что попилить руководству, а выплаты по зарплатам подождут, да и свободных агентов еще сотни.

11:40

законопослушный гражданин

Пока они эти деньги получат у них уже столько долгов будет, что этого не хватит. Половина бы хоть на команду ушла, желающих пристроится к кормушке много. Щас премий себе навыписывают. Интересно, расходы команды покрываются из бюджета области, а с доходов деньги возвращают в бюджет? Смешной вопрос, наверное.

11:39

Jean4

jаhlexx Да, да, только их иметь, поросяточек розовых не трогайте =)

11:37

самарец

Хорошая новость!!!! поздравляю Ростов!! Укрепляйте состав обязательно! когда ещё такая сказка будет!!

11:37

Инквизитор 2013-9

Маловато будет, маловато!)

11:34

jаhlexx

Неплохая добавка в бюджет на миллиард рублей. Сам бог велел зимой укреплять состав и весной иметь во все щели бомжей и прочих коней

11:30

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