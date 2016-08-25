"Ростов" за выход в групповой турнир Лиги чемпионов получит 12 миллионов евро

"Ростов", пробившийся в групповой турнир Лиги чемпионов, получит 12 миллионов евро согласно положению УЕФА о призовых клубам-участникам турнира. Отметим, что российский клуб уже получил 2,4 миллиона за прохождение двух отборочных раундов турнира.
В среду "Ростов" в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов дома разгромил "Аякс" (4:1) и пробился в групповую стадию главного клубного турнира Европы. Жеребьевка группового турнира состоится завтра в Монако и начнется в 19.00 по московскому времени.
eDmajor
12 млн уже нет, их распилили заранее, со сори.
11:49 25 августа
romy4_84
не знаю к чему тут вопрос о бюджете рубина, но да, 100 млн е в год это нормальная цифра. аренда старого стадиона и тренировочной базы, зарплаты игрокам и персоналу, чартерные перелеты, заграничные сборы, трансферы (которые всегда в минус). плюс новый стадион построили вообще-то, тоже не бесплатно
11:41 25 августа
S.U.B.A.
А не пора ли Путину вмешаться в дела Ростова!Такие команды не часто появляются в России!
11:25 25 августа
Излучение Промкооперации и Пищев
Безденежный Ростов прошел в отборе ЛЧ два клуба, выигравших на двоих 11(!!!) еврокубков. А великий псевдонародный балласт слился клубу с Кипра, причем даже не сильнейшему... Вопрос! О какой из этих команд СЭкс выдал сотню псевдоаналитических статей за пару недель??
10:52 25 августа
dianov
Alex Surovov -- Всем фиолетово на ваши местечковые новости из газеты "Красный октябрь"
09:46 25 августа
AlexCS4
Злобный Бубнов просто злобно завидует.
09:41 25 августа
Kazza
А почему вы не верите в то, что у Рубина бюджет за 10 лет был 1 млрд? 100 лямов на сезон это еще мало....А там вся респа платили рубину...
09:13 25 августа
sergoX
У КББ сегодня днюха!
08:17 25 августа
Бармалей3000
Не ожидал Ростов в группе, с жеребием в квалификации повезло, молодцы!!!
07:41 25 августа
Alex Surovov
РОСТОВ ПОКАЗЫВАЛ СВОИ ЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОД РУКОВОДСТВОМ КАПИТАНА РОСТОВСКОГО СКА КУРБАНА БЕРДЕВА И ЛЕГЕНДЫ РОСТОВСКОГО СКА СЕРГЕЯ АНДРЕЕВА. ОТ РОСТОВА СКА ДОСТАЛСЯ СЛИВ В НИЗШИЙ ДИВИЗИОН И ПЕРЕХОД В РОСТОВ СПОНСОРА САВВИДИ, ПОСЛЕ ЧЕГО СКА ОБРЕЧЕН ПО ВОЛЕ ВЛАСТЕЙ НА НИЗШИЙ ДИВИЗИОН, А ТАКЖЕ ЧЕРНАЯ НЕНАВИСТЬ ФАНАТОВ РСМ. ЭТО И ЕСТЬ РОСТОВСКИЙ ПАРАДОКС. КОГДА САВВИДИ УХОДИЛ ИЗ СКА, ОН ГОВОРИЛ, ЧТО ПЕРЕИМЕНУЕТ РОСТОВ В СКА-РОСТОВ. С УЧЕТОМ ВКЛАДА КАПИТАНА СКА В РЕЗУЛЬТАТЫ РОСТОВА ФАКТИЧЕСКИ ЭТО СКА-РОСТОВ.
07:00 25 августа
terebun
Ребята творят историю, а вы как бабы обсуждаете то, во что и Бубнов не верит... Если клуб не усилится, то Бердыев точно уйдет и сказки конец.
05:21 25 августа
Lars Berger
Бубнов - клоун.
00:58 25 августа
serenky25
Гуру1974. Хочу конкретизировать. на вопрос от эстонский армеец Сколько из этих денег нужно отдать Бердыеву? Я ответил 100 млн. евро в год. Бубнов сказал. (((; Ошибся в валюте. Извиняюсь. Бубнов идиот конечно, но от части прав. Бубнов сказал "освоил". Освоить и присвоить - разные вещи. Согласен. То есть: бюджет Рубина за 10 лет = 1 млрд.долл. Вы сами-то верите в это? Нет не верю. Не бюджет. а прошло через различные сделки. все возможно. Может и не в таких масштабах. Ну да как тренер он безусловно очень серьезный специалист. Не чета многим. намного выше уровнем. А какой он бизнесмен пусть бизнесмены и решают. Вот Федун испугался конкуренции. Значит он не только от Бубнова узнал про 1 млрд. баксов? ::::(((((
00:56 25 августа
ATA
100 % эти деньги заработал КББ
00:47 25 августа
Lars Berger
Верю в лучшее...
00:47 25 августа
Блок
12 млн. евро - это для стадиона в Питер только разминка)))) Вон Зениту за просто так Халков и Витселей в студию!!!)))) А ТО С МОРДОВИЕЙ СКОРО ИГРАТЬ))))
00:46 25 августа
serenky25
Вариант 3. Долги гасят. тренер Кириченко. Команду не усиливают. Живут опять накапливая долги. Зарабатывают и пилят с еврокубков. Если денег хватит дай бог. Если нет, то ФНЛ или хуже.
00:45 25 августа
П_о_в_а_р
Алла (Платинум) говорила, что 20 лямов должны получить. Опять распил.((
00:30 25 августа
Гуру1974
Тут 2 варианта: 1. Перед игроками и тренерами гасят все долги и все мирно расходятся, кто в Локо))), кто куда не желая копить новые и не веря руководству. Сказки конец. 2. Тоже самое, но только наоборот, команда усиливается, покупают нового Бастуша и др., Курбан остается, подписывает новый контракт и все решают победить в ПЛ и ЛЧ.))) Сказка продолжается.
00:29 25 августа
sidnet78
Через пару месяцев выйдет статья- Куда делись 17 миллионов Ростова)
00:28 25 августа
Гуру1974
Бубнов сказал "освоил". Освоить и присвоить - разные вещи. То есть: бюджет Рубина за 10 лет = 1 млрд.долл. Вы сами-то верите в это?
00:24 25 августа
30 лет за ЦСКА!
Не рас*издили бы...
00:20 25 августа
pavel1205
3,5 прописано в его контракте, который он раторг
00:17 25 августа
serenky25
100 млн. евро в год. Бубнов сказал. (((;
00:17 25 августа
эстонский армеец
Сколько из этих денег нужно отдать Бердыеву?
00:10 25 августа