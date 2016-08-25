"Ростов" за выход в групповой турнир Лиги чемпионов получит 12 миллионов евро

"Ростов", пробившийся в групповой турнир Лиги чемпионов, получит 12 миллионов евро согласно положению УЕФА о призовых клубам-участникам турнира. Отметим, что российский клуб уже получил 2,4 миллиона за прохождение двух отборочных раундов турнира.

В среду "Ростов" в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов дома разгромил "Аякс" (4:1) и пробился в групповую стадию главного клубного турнира Европы. Жеребьевка группового турнира состоится завтра в Монако и начнется в 19.00 по московскому времени.