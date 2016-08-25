00:01 25 августа | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

"Ростов" за выход в групповой турнир Лиги чемпионов получит 12 миллионов евро

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"Ростов", пробившийся в групповой турнир Лиги чемпионов, получит 12 миллионов евро согласно положению УЕФА о призовых клубам-участникам турнира. Отметим, что российский клуб уже получил 2,4 миллиона за прохождение двух отборочных раундов турнира.

В среду "Ростов" в ответном матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов дома разгромил "Аякс" (4:1) и пробился в групповую стадию главного клубного турнира Европы. Жеребьевка группового турнира состоится завтра в Монако и начнется в 19.00 по московскому времени.

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КОММЕНТАРИИ (25)
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eDmajor

12 млн уже нет, их распилили заранее, со сори.

11:49 25 августа

romy4_84

не знаю к чему тут вопрос о бюджете рубина, но да, 100 млн е в год это нормальная цифра. аренда старого стадиона и тренировочной базы, зарплаты игрокам и персоналу, чартерные перелеты, заграничные сборы, трансферы (которые всегда в минус). плюс новый стадион построили вообще-то, тоже не бесплатно

11:41 25 августа

S.U.B.A.

А не пора ли Путину вмешаться в дела Ростова!Такие команды не часто появляются в России!

11:25 25 августа

Излучение Промкооперации и Пищев

Безденежный Ростов прошел в отборе ЛЧ два клуба, выигравших на двоих 11(!!!) еврокубков. А великий псевдонародный балласт слился клубу с Кипра, причем даже не сильнейшему... Вопрос! О какой из этих команд СЭкс выдал сотню псевдоаналитических статей за пару недель??

10:52 25 августа

dianov

Alex Surovov -- Всем фиолетово на ваши местечковые новости из газеты "Красный октябрь"

09:46 25 августа

AlexCS4

Злобный Бубнов просто злобно завидует.

09:41 25 августа

Kazza

А почему вы не верите в то, что у Рубина бюджет за 10 лет был 1 млрд? 100 лямов на сезон это еще мало....А там вся респа платили рубину...

09:13 25 августа

sergoX

У КББ сегодня днюха!

08:17 25 августа

Бармалей3000

Не ожидал Ростов в группе, с жеребием в квалификации повезло, молодцы!!!

07:41 25 августа

Alex Surovov

РОСТОВ ПОКАЗЫВАЛ СВОИ ЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОД РУКОВОДСТВОМ КАПИТАНА РОСТОВСКОГО СКА КУРБАНА БЕРДЕВА И ЛЕГЕНДЫ РОСТОВСКОГО СКА СЕРГЕЯ АНДРЕЕВА. ОТ РОСТОВА СКА ДОСТАЛСЯ СЛИВ В НИЗШИЙ ДИВИЗИОН И ПЕРЕХОД В РОСТОВ СПОНСОРА САВВИДИ, ПОСЛЕ ЧЕГО СКА ОБРЕЧЕН ПО ВОЛЕ ВЛАСТЕЙ НА НИЗШИЙ ДИВИЗИОН, А ТАКЖЕ ЧЕРНАЯ НЕНАВИСТЬ ФАНАТОВ РСМ. ЭТО И ЕСТЬ РОСТОВСКИЙ ПАРАДОКС. КОГДА САВВИДИ УХОДИЛ ИЗ СКА, ОН ГОВОРИЛ, ЧТО ПЕРЕИМЕНУЕТ РОСТОВ В СКА-РОСТОВ. С УЧЕТОМ ВКЛАДА КАПИТАНА СКА В РЕЗУЛЬТАТЫ РОСТОВА ФАКТИЧЕСКИ ЭТО СКА-РОСТОВ.

07:00 25 августа

terebun

Ребята творят историю, а вы как бабы обсуждаете то, во что и Бубнов не верит... Если клуб не усилится, то Бердыев точно уйдет и сказки конец.

05:21 25 августа

Lars Berger

Бубнов - клоун.

00:58 25 августа

serenky25

Гуру1974. Хочу конкретизировать. на вопрос от эстонский армеец Сколько из этих денег нужно отдать Бердыеву? Я ответил 100 млн. евро в год. Бубнов сказал. (((; Ошибся в валюте. Извиняюсь. Бубнов идиот конечно, но от части прав. Бубнов сказал "освоил". Освоить и присвоить - разные вещи. Согласен. То есть: бюджет Рубина за 10 лет = 1 млрд.долл. Вы сами-то верите в это? Нет не верю. Не бюджет. а прошло через различные сделки. все возможно. Может и не в таких масштабах. Ну да как тренер он безусловно очень серьезный специалист. Не чета многим. намного выше уровнем. А какой он бизнесмен пусть бизнесмены и решают. Вот Федун испугался конкуренции. Значит он не только от Бубнова узнал про 1 млрд. баксов? ::::(((((

00:56 25 августа

ATA

100 % эти деньги заработал КББ

00:47 25 августа

Lars Berger

Верю в лучшее...

00:47 25 августа

Блок

12 млн. евро - это для стадиона в Питер только разминка)))) Вон Зениту за просто так Халков и Витселей в студию!!!)))) А ТО С МОРДОВИЕЙ СКОРО ИГРАТЬ))))

00:46 25 августа

serenky25

Вариант 3. Долги гасят. тренер Кириченко. Команду не усиливают. Живут опять накапливая долги. Зарабатывают и пилят с еврокубков. Если денег хватит дай бог. Если нет, то ФНЛ или хуже.

00:45 25 августа

П_о_в_а_р

Алла (Платинум) говорила, что 20 лямов должны получить. Опять распил.((

00:30 25 августа

Гуру1974

Тут 2 варианта: 1. Перед игроками и тренерами гасят все долги и все мирно расходятся, кто в Локо))), кто куда не желая копить новые и не веря руководству. Сказки конец. 2. Тоже самое, но только наоборот, команда усиливается, покупают нового Бастуша и др., Курбан остается, подписывает новый контракт и все решают победить в ПЛ и ЛЧ.))) Сказка продолжается.

00:29 25 августа

sidnet78

Через пару месяцев выйдет статья- Куда делись 17 миллионов Ростова)

00:28 25 августа

Гуру1974

Бубнов сказал "освоил". Освоить и присвоить - разные вещи. То есть: бюджет Рубина за 10 лет = 1 млрд.долл. Вы сами-то верите в это?

00:24 25 августа

30 лет за ЦСКА!

Не рас*издили бы...

00:20 25 августа

pavel1205

3,5 прописано в его контракте, который он раторг

00:17 25 августа

serenky25

100 млн. евро в год. Бубнов сказал. (((;

00:17 25 августа

эстонский армеец

Сколько из этих денег нужно отдать Бердыеву?

00:10 25 августа

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