22:54 23 ноября | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

"Ростов" выложил фото из раздевалки после победы над "Баварией"

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"Ростов" в своем официальном твиттере опубликовал фотографию из раздевалки после победы над "Баварией" в матче группового турнира Лиги чемпионов (3:2). Для дончан этот выигрыш стал первым в главном еврокубковом турнире в истории.

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КОММЕНТАРИИ (11)
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rusfed 2.0

Поздравы!

23:48 23 ноября

maximalist

Куда смотрят власти? Лозунги "сельмаш" опускают Ростов и не объединяют болельщиков города, которые хотят болеть за общую команду, но такие местечковые ультрас не дают считать "Ростов" общегородской командой, как "Зенит". Местные сельмашевцы сдерживают огромный приток болельщиков, которые в детстве болели за другой клуб, но считают, что капитан СКА Курбан Бердыев способен объединить ростовский футбол. Это редкий случай и сельмашевским крикунам нужно закрыть глотки, поскольку у Сельмаша нет никаких заслуг в истории, и они присваивают себе поддержку всей области.

23:43 23 ноября

rostovvteme

МУЖИКИ!!!

23:39 23 ноября

Dexty_07

Наши герои!

23:26 23 ноября

raslll

Мужики,это было круто!!!

23:18 23 ноября

Silver13

+100500

23:14 23 ноября

ddf

Красавцы

23:11 23 ноября

Инквизитор 2013-9

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

23:10 23 ноября

RSDsouth

МУЖИКИ !

23:06 23 ноября

Felix BARSA

КРАСАВЧИКИ! Настоящие мужики !!!

23:05 23 ноября

ищу во мху енота

МУЖИКИ !

23:05 23 ноября

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