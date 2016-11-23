"Ростов" выложил фото из раздевалки после победы над "Баварией"

"Ростов" в своем официальном твиттере опубликовал фотографию из раздевалки после победы над "Баварией" в матче группового турнира Лиги чемпионов (3:2). Для дончан этот выигрыш стал первым в главном еврокубковом турнире в истории.
💛💙💛💙#UCL pic.twitter.com/eWGJUIxbus– Football Club Rostov (@rostovfc) 23 ноября 2016 г.
rusfed 2.0
Поздравы!
23:48 23 ноября
maximalist
Куда смотрят власти? Лозунги "сельмаш" опускают Ростов и не объединяют болельщиков города, которые хотят болеть за общую команду, но такие местечковые ультрас не дают считать "Ростов" общегородской командой, как "Зенит". Местные сельмашевцы сдерживают огромный приток болельщиков, которые в детстве болели за другой клуб, но считают, что капитан СКА Курбан Бердыев способен объединить ростовский футбол. Это редкий случай и сельмашевским крикунам нужно закрыть глотки, поскольку у Сельмаша нет никаких заслуг в истории, и они присваивают себе поддержку всей области.
23:43 23 ноября
rostovvteme
МУЖИКИ!!!
23:39 23 ноября
Dexty_07
Наши герои!
23:26 23 ноября
raslll
Мужики,это было круто!!!
23:18 23 ноября
Silver13
+100500
23:14 23 ноября
ddf
Красавцы
23:11 23 ноября
Инквизитор 2013-9
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23:10 23 ноября
RSDsouth
МУЖИКИ !
23:06 23 ноября
Felix BARSA
КРАСАВЧИКИ! Настоящие мужики !!!
23:05 23 ноября
ищу во мху енота
МУЖИКИ !
23:05 23 ноября