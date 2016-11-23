"Ростов" выиграл матч Лиги чемпионов с самой низкой точностью передач за 13 лет

"Ростов" смог выиграть у "Баварии" в матче группового турнира Лиги чемпионов с 52,5-процентной точностью передач. Это самый низкий показатель для победившей команды в главном еврокубковом турнире с сезона-2003/04.
Встреча завершилась победой дончан со счетом 3:2, это их первый выигрыш в Лиге чемпионов.
футбол_2018
столичные, когда захлебнетесь злобой?????Ростов ,спасибо!М У Ж И К И !!!!!!!
23:51 23 ноября
Felix BARSA
Не надо искать ложку дегтя! ПРОСТО РАДУЙСЯ ,РОССИЯ, ПОБЕДЕ!!!
23:37 23 ноября
Пушкарь в теме
Зато с 75% реализацией ударов по воротам! Четыре удара в створ ворот-три гола!
23:27 23 ноября
quattro80
РОСТОВ!!!!!! Первым в истории России обыграл БАВАРИЮ в Лиге Чемпионов!!!!!! БЕКИИЧ!!!!!!!!!!!!!!
23:19 23 ноября