23:10 23 ноября | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

"Ростов" выиграл матч Лиги чемпионов с самой низкой точностью передач за 13 лет

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"Ростов" смог выиграть у "Баварии" в матче группового турнира Лиги чемпионов с 52,5-процентной точностью передач. Это самый низкий показатель для победившей команды в главном еврокубковом турнире с сезона-2003/04. 

Встреча завершилась победой дончан со счетом 3:2, это их первый выигрыш в Лиге чемпионов.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 5-й тур
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КОММЕНТАРИИ (4)
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футбол_2018

столичные, когда захлебнетесь злобой?????Ростов ,спасибо!М У Ж И К И !!!!!!!

23:51 23 ноября

Felix BARSA

Не надо искать ложку дегтя! ПРОСТО РАДУЙСЯ ,РОССИЯ, ПОБЕДЕ!!!

23:37 23 ноября

Пушкарь в теме

Зато с 75% реализацией ударов по воротам! Четыре удара в створ ворот-три гола!

23:27 23 ноября

quattro80

РОСТОВ!!!!!! Первым в истории России обыграл БАВАРИЮ в Лиге Чемпионов!!!!!! БЕКИИЧ!!!!!!!!!!!!!!

23:19 23 ноября

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