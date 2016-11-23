"Ростов" выиграл матч Лиги чемпионов с самой низкой точностью передач за 13 лет

"Ростов" смог выиграть у "Баварии" в матче группового турнира Лиги чемпионов с 52,5-процентной точностью передач. Это самый низкий показатель для победившей команды в главном еврокубковом турнире с сезона-2003/04.

Встреча завершилась победой дончан со счетом 3:2, это их первый выигрыш в Лиге чемпионов.