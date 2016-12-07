ПСВ и "Ростов" сыграли вничью в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Благодаря этому результату ростовчане заняли третье место в группе D и попали в 1/16 финала Лиги Европы. "Ростов" впервые в истории вышел в весеннюю часть еврокубков.
Лига чемпионов
Групповой турнир
6-й тур
Группа D
ПСВ (Голландия) – "РОСТОВ" (Россия) – 0:0
ПСВ: Зут, Ариас (Перейро, 62), Изима-Мирен (Нарсингх, 77), Морено, Шваб, Бренет, Рамселар, Преппер, Зинченко (С.де Йонг, 62), Бергвайн, Л.де Йонг.
"Ростов": Джанаев, Калачев (Терентьев, 80), Гранат, Сесар Навас, Мевля, Кудряшов, Ерохин, Нобоа, Гацкан, Азмун (Эззатоллахи, 90), Полоз (Бухаров, 89).
Предупреждения: Гранат, 40. Бергвайн, 63. Морено, 87.
Судьи: АЙТЕКИН, Бранд, Зиберт, Клефе, Хеккер (все Германия).
6 декабря. Эйндховен. Стадион "Филипс"
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/championsleague/2016-2017/groups/
denver1976
to Lars Berger - Спасибо за объективную оценку... по прочтению комментов думал что только одни неадекваты и желчные личности здесь пишут
03:16
denver1976
to Русские нагнут весь ми - наверное 0:4 от КС круто, хватит желчью харкать... порадовался бы за страну, и за команду, которая бьется, а не сливает
03:10
denver1976
to koden - Респект тебе, брат, хоть ты то адекватно все описал...
03:00
denver1976
СПАСИБО!!! Просто восторг перед работой...
02:43
spetrov
Поздравляю...
02:30
spetrov
Подравляю ростовских болельщиков и тех, кто болеет за российский футбол в целом.
02:28
Leonid Spartanskiy
ЗАСЛУЖИЛИ!!! БРАВО!!!
02:01
Leonid Spartanskiy
!!!!!!!!!
01:59
fell62
Мужчины , что сказать . А Прядкина нужно подвесить , за что поймают.
01:48
Новоуепинни
Вообще эту ЛЕ и Кубок Интертото придумали чтоб чем-то занять всяких средних европейских днарей из Швейцарии, Финляндии или там Бельгии, которым ЛЧ не светила. А все сразу просекли что там играть беспонтово и особо не рвались, поэтому до полуфиналов и финала эти турниры - днищевые. Интертото быстро отвалился, щас и ЛЕ отвалится, когда ЛЧ в новом формате замутят. ПСВ тоже умирать ради этой ЛЕ не собирался, полтора тайма пешком ходил ))
01:42
ВолжанинC
С победой дончане! Удачной жребьевки!!! Удачной игры в ЕК весной !! Коням седни - не бздеть!! Прорветесь, на телеках Вас поддержим..))
01:40
Лев Красоткин
Умничать сейчас не стану, Но за поединок, лол, Выпил всю валериану, Съел последний корвалол! Если подытожить вкратце, Ляпну только - ну и ну! Я не мог поверить, братцы, Что дерёмся за весну! Трудно рифмы строить, ибо Истощился я совсем. Но скажу сейчас "спасибо" Каждому и в целом всем! Поварихам и шофёрам, Докторам, пресс-атташе, Агрономам, комментёрам, Вспомню всех в своём стише! И уборщиц, и завхоза, Все мы - клубная семья. Хоть пришла пора мороза, Но кипит душа моя! Главные герои явны. Нашим тренерам поклон. И не только тройке главных, Славлю остальных персон! Хоть и полночь в небе мглистом, Шлю без суеты сует Нашим славным футболистам Необъятнейший привет! В первой части нет итога. Но не буду щас шу-шу. Успокоюсь хоть немного И вторую напишу!
01:39
ПАВ___таганрог
Rus_Witcher 4командв из лч будут сеяные 4 нет. по кол-ву очков,потом мячи. ростов скорее всего не будет сеян
01:39
Тони Старк
С таким составом и графиком игр выход из группы сродни подвигу,не каждому дано Баварию обыграть,да прилично сыграть с Атлетико и ПСВ,один матч только провалили,но и у этого есть оправдание,то что он был дебютный!
01:38
Нефан
Молодцы ростовчане! А Бердыев - лучший наш тренер 21-го века. Непонятно из кого лепить вторую команду европейского уровня (пусть и на данный конкретный момент)... А в наши топ-клубы" с и так нехилыми составами приходят "топ-тренеры" и сразу вопят, что им звездей не хватает - усиливаться надо... Ну вот вообще нет звездей, а команда есть. А там звездей на поле не вместить, а результата нет...
01:33
FINIX
Удивительно, как человека с антиспартаковским ником (Излучение етс) все принимают за спартаковца и бросаются оскорблять команду. Ребят, если вы тупые, то не нужно так наглядно это демонстрировать.
01:32
Neil
Молодчаги ребята, победа над баварцами был ход конём! Но почти уверен, если бы сегодня нужна была победа, вы добыли бы её! Поздравляю всех болельщиков Ростова!
01:30
Cheremis57
Браво, "Ростов"! В концовке не без пожара, но это классика жанра- в последние минуты матча хозяева организовали навал!! Удача была на стороне ростовчан!!! Выступление ростовчан в ЛЧ нужно оценить на отлично, очень хорошая оценка для дебютанта!!!! Руководителям российского футбола надо высказать осуждение, не перенести матч "Ростов"- "Зенит" на весну- это преступление!!!!! Товарищ Сталин непременно задал бы им вопрос- вы дураки или предатели Родины?
01:29
dok96
Они в самом деле МУ-ЖИ -КИ ! И не надо говорить о последних 5-10 и тд минутах. Они сделали то , что хотели и нужно было сделать . Есть такая фраза : Хочешь сделать дело - перестань говорить и начни делать дело! Провел аналогии с вчерашним матчем Спартака - выводы : 1. Спартак бы в таком матче просто сдох и потом посыпал голову пеплом . 2. Судейство - вот так и нужно судить . Пару раз пообщался с игроками и все поняли , не нужно его испытывать. Он просто здесь и не даст никому спуску . 3. И хватит пиарить Спартак . Он где ? А Ростов - в Лиге Европы !
01:27
tigana.1982
И где там этот Зинченко, который вчера заявлял, что "обязан обыгрывать Ростов"!? - Ну не шмогла я!..
01:26
stuart_parsley
Тони Старк stuart_parsley Ты прав,но это работа Бердыева с защитниками если у него Гранат играть стал,а Мевля и Цезарь просто боги защиты,а ведь двух из них уже списали как отработанный материал. 01:21______Когда в защите 6-7 игроков постоянно все-таки индивидуальные ошибки страхуются другими игроками, поэтому Гранат, Кудряшов прочие неплохо смотрятся, просто Бердыев вынужден так играть и он прав!
01:26
Rus_Witcher
Братья, дончане, подскажите: "Ростов" будет "сеяным" или нет в жеребьевке? "Краснодар" кажись будет нет.
01:25
Тони Старк
stuart_parsley С точки зрения борьбы с тушенкой,то весна никому не нужна,ни ЦСКА с Зенитом,ни Краснодару с Ростовом,но у этих клубов есть гордость,не могут они от шлака вылететь в самом начале дабы все слить и играть раз в неделю и при этом везде кричать о том как они показывают самый лучший футбол!
01:24
Тони Старк
stuart_parsley Ты прав,но это работа Бердыева с защитниками если у него Гранат играть стал,а Мевля и Цезарь просто боги защиты,а ведь двух из них уже списали как отработанный материал.
01:21
Rus_Witcher
Опять "срамтаковская" ветка. Как же задолбали. АЕКа на вас не хватает. Первая игра в следующем году, с нами, в Краснодаре. В "Магните" говно типа тушенки за 30 руб. заканчивается. Туда вам и дорога.
01:21
stuart_parsley
Тони Старк Парадоксальная ситуация,когда обеим командам не надо в ЛЕ)))
01:21
koden
А насчёт везения Ростову в этом матче отвечу: посмотрите голы ПСВ в матче Ростов - ПСВ и голы Атлетико в Мадриде. Фортуна отдала долги и отдала их заслужившей это команде! Так что всем спасибо: и игрокам, и тренерам, ну и тебе футбольный бог!!!))
01:21
domet
сабзеро domet А что то у нас Ростов так устаёт? Вроде бы все игры пешком ходят и в основном на своей половине поля. __________________________ В Европе скорости другие. Особенно когда команда включает тотальный прессинг. ----------------Я вас понял. Значит комментаторы врут про усталость(просто в европе,оказывается какой год скорости другие).
01:20
Тони Старк
Даже сегодня покорители кипрских грандов умудряются хрюкать,а ведь после АЕКа им бы тихо в хлеву стоять да под себя гадить.
01:19
stuart_parsley
Тони Старк сабзеро Достижения это хорошо,но в прошлом году были матчи с этим же клубом ПСВ,но сколько было мячей пропущено?Правильно четыре,а тут вратарь который в еврокубках то толком не играл и уже сухарь,помог своей команде пройти дальше,а не закидывал себе в ворота. 01:13____Ну там-то Игоря куда меньше народа прикрывало)))
01:18