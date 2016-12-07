ПСВ и "Ростов" сыграли вничью в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Благодаря этому результату ростовчане заняли третье место в группе D и попали в 1/16 финала Лиги Европы. "Ростов" впервые в истории вышел в весеннюю часть еврокубков.

Лига чемпионов

Групповой турнир

6-й тур

Группа D

ПСВ (Голландия) – "РОСТОВ" (Россия) – 0:0

ПСВ: Зут, Ариас (Перейро, 62), Изима-Мирен (Нарсингх, 77), Морено, Шваб, Бренет, Рамселар, Преппер, Зинченко (С.де Йонг, 62), Бергвайн, Л.де Йонг.

"Ростов": Джанаев, Калачев (Терентьев, 80), Гранат, Сесар Навас, Мевля, Кудряшов, Ерохин, Нобоа, Гацкан, Азмун (Эззатоллахи, 90), Полоз (Бухаров, 89).

Предупреждения: Гранат, 40. Бергвайн, 63. Морено, 87.

Судьи: АЙТЕКИН, Бранд, Зиберт, Клефе, Хеккер (все Германия).

6 декабря. Эйндховен. Стадион "Филипс"

Трансляция матча ПСВ – "Ростов"