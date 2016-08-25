01:43 25 августа | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

"Ростов" - пятый российский клуб, крупно победивший в Лиге чемпионов

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"Ростов" стал пятым российским клубом, которому удалось одержать крупную победу в матче Лиги чемпионов. Ранее с разницей в три и более мяча побеждали "Спартак" (10 раз), "Зенит" (четыре раза), "Локомотив" и ЦСКА (по два раза). На групповом этапе крупно побеждали три клуба – "Спартак" (пять раз), "Локомотив" (дважды) и ЦСКА (однажды). (Кирилл БУРДАКОВ)

Крупные победы российских клубов в Лиге чемпионов

Сезон

Клуб

Стадия

Соперник

Счет

Голы

15.09.1993

Спартак

1-й раунд

Сконто

5:0

Родионов-3, Погодин, Бесчастных

29.09.1993

Спартак

1/16 финала

Сконто

4:0

Цымбаларь-2, Писарев, Онопко

20.10.1993

Спартак

1/8 финала

Лех

5:1

Писарев-2, Онопко-2, Карпин

01.11.1995

Спартак

Групповой этап

Русенборг

4:1

Шмаров, Юран, Цымбаларь, Тихонов

22.11.1995

Спартак

Групповой этап

Блэкберн

3:0

Аленичев, Никифоров, Мамедов

12.08.1998

Спартак

2-й отб.раунд

Литекс

5:0

Писарев-2, Титов, Самарони, Цымбаларь

26.08.1998

Спартак

2-й отб.раунд

Литекс

6:2

Тихонов-2, Робсон-2, Титов, Цымбаларь

17.10.2000

Спартак

1-й групповой этап

Спортинг

3:0

Титов-2, Димаш, в свои ворота

22.11.2000

Спартак

2-й групповой этап

Арсенал

4:1

Маркао-2, Титов, Робсон

24.10.2001

Локомотив

Групповой этап

Андерлехт

5:1

Бузникин-2, Измайлов, Сенников, Пименов

21.10.2003

Локомотив

Групповой этап

Интер

3:0

Лоськов, Ашветия, Хохлов

09.08.2006

ЦСКА

3-й отб.раунд

Ружомберок

3:0

Олич-2, Вагнер Лав

28.10.2010

Спартак

Групповой этап

Жилина

3:0

Ари-2, Ибсон

18.10.2011

ЦСКА

Групповой этап

Трабзонспор

3:0

Думбья-2, Цауня

07.08.2013

Зенит

3-й отб.раунд

Норшелланн

5:0

Широков-2, Халк, Данни, Аршавин

20.08.2013

Зенит

4-й отб.раунд

Пасуш де Феррейра

4:1

Широков-3, Дегра, в свои ворота

06.08.2014

Зенит

3-й отб.раунд

АЕЛ

3:0

Рондон, Данни, Кержаков

26.08.2014

Зенит

4-й отб.раунд

Стандард

3:0

Халк-2, Рондон

24.08.2016

Ростов

4-й отб.раунд

Аякс

4:1

Азмун, Ерохин, Нобоа, Полоз
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КОММЕНТАРИИ (4)
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romy4_84

владыка, тоже мне открытие. Спартак что ли не днище? это рос футбол. за 25 лет почти только две действительно сильные команды на всех - Арсенал и Интер

11:51 25 августа

vladыка

Зенит тоже днище. Ни одной крупной победы в групповом этапе...

10:51 25 августа

vladыка

Вот он истинный показатель уровня клубов. Конюшня днище с купленными Гиенром чемпионствами. аж 2 крупные победу у таких титанов как Ружомберок и Трабзонспор! Выдающий результат для 6-кратного чемпиона!!!

10:50 25 августа

Alex Surovov

РОСТОВ ПОКАЗЫВАЛ СВОИ ЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОД РУКОВОДСТВОМ КАПИТАНА РОСТОВСКОГО СКА КУРБАНА БЕРДЕВА И ЛЕГЕНДЫ РОСТОВСКОГО СКА СЕРГЕЯ АНДРЕЕВА. ОТ РОСТОВА СКА ДОСТАЛСЯ СЛИВ В НИЗШИЙ ДИВИЗИОН И ПЕРЕХОД В РОСТОВ СПОНСОРА САВВИДИ, ПОСЛЕ ЧЕГО СКА ОБРЕЧЕН ПО ВОЛЕ ВЛАСТЕЙ НА НИЗШИЙ ДИВИЗИОН, А ТАКЖЕ ЧЕРНАЯ НЕНАВИСТЬ ФАНАТОВ РСМ. ЭТО И ЕСТЬ РОСТОВСКИЙ ПАРАДОКС. КОГДА САВВИДИ УХОДИЛ ИЗ СКА, ОН ГОВОРИЛ, ЧТО ПЕРЕИМЕНУЕТ РОСТОВ В СКА-РОСТОВ. С УЧЕТОМ ВКЛАДА КАПИТАНА И СПОНСОРА СКА В РЕЗУЛЬТАТЫ РОСТОВА ФАКТИЧЕСКИ ЭТО СКА-РОСТОВ.

07:09 25 августа

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