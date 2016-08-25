"Ростов" - пятый российский клуб, крупно победивший в Лиге чемпионов

"Ростов" стал пятым российским клубом, которому удалось одержать крупную победу в матче Лиги чемпионов. Ранее с разницей в три и более мяча побеждали "Спартак" (10 раз), "Зенит" (четыре раза), "Локомотив" и ЦСКА (по два раза). На групповом этапе крупно побеждали три клуба – "Спартак" (пять раз), "Локомотив" (дважды) и ЦСКА (однажды). (Кирилл БУРДАКОВ)
Крупные победы российских клубов в Лиге чемпионов
|
Сезон
|
Клуб
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
Голы
|
15.09.1993
|
Спартак
|
1-й раунд
|
Сконто
|
5:0
|
Родионов-3, Погодин, Бесчастных
|
29.09.1993
|
Спартак
|
1/16 финала
|
Сконто
|
4:0
|
Цымбаларь-2, Писарев, Онопко
|
20.10.1993
|
Спартак
|
1/8 финала
|
Лех
|
5:1
|
Писарев-2, Онопко-2, Карпин
|
01.11.1995
|
Спартак
|
Групповой этап
|
Русенборг
|
4:1
|
Шмаров, Юран, Цымбаларь, Тихонов
|
22.11.1995
|
Спартак
|
Групповой этап
|
Блэкберн
|
3:0
|
Аленичев, Никифоров, Мамедов
|
12.08.1998
|
Спартак
|
2-й отб.раунд
|
Литекс
|
5:0
|
Писарев-2, Титов, Самарони, Цымбаларь
|
26.08.1998
|
Спартак
|
2-й отб.раунд
|
Литекс
|
6:2
|
Тихонов-2, Робсон-2, Титов, Цымбаларь
|
17.10.2000
|
Спартак
|
1-й групповой этап
|
Спортинг
|
3:0
|
Титов-2, Димаш, в свои ворота
|
22.11.2000
|
Спартак
|
2-й групповой этап
|
Арсенал
|
4:1
|
Маркао-2, Титов, Робсон
|
24.10.2001
|
Локомотив
|
Групповой этап
|
Андерлехт
|
5:1
|
Бузникин-2, Измайлов, Сенников, Пименов
|
21.10.2003
|
Локомотив
|
Групповой этап
|
Интер
|
3:0
|
Лоськов, Ашветия, Хохлов
|
09.08.2006
|
ЦСКА
|
3-й отб.раунд
|
Ружомберок
|
3:0
|
Олич-2, Вагнер Лав
|
28.10.2010
|
Спартак
|
Групповой этап
|
Жилина
|
3:0
|
Ари-2, Ибсон
|
18.10.2011
|
ЦСКА
|
Групповой этап
|
Трабзонспор
|
3:0
|
Думбья-2, Цауня
|
07.08.2013
|
Зенит
|
3-й отб.раунд
|
Норшелланн
|
5:0
|
Широков-2, Халк, Данни, Аршавин
|
20.08.2013
|
Зенит
|
4-й отб.раунд
|
Пасуш де Феррейра
|
4:1
|
Широков-3, Дегра, в свои ворота
|
06.08.2014
|
Зенит
|
3-й отб.раунд
|
АЕЛ
|
3:0
|
Рондон, Данни, Кержаков
|
26.08.2014
|
Зенит
|
4-й отб.раунд
|
Стандард
|
3:0
|
Халк-2, Рондон
|
24.08.2016
|
Ростов
|
4-й отб.раунд
|
Аякс
|
4:1
|
Азмун, Ерохин, Нобоа, Полоз
romy4_84
владыка, тоже мне открытие. Спартак что ли не днище? это рос футбол. за 25 лет почти только две действительно сильные команды на всех - Арсенал и Интер
11:51 25 августа
vladыка
Зенит тоже днище. Ни одной крупной победы в групповом этапе...
10:51 25 августа
vladыка
Вот он истинный показатель уровня клубов. Конюшня днище с купленными Гиенром чемпионствами. аж 2 крупные победу у таких титанов как Ружомберок и Трабзонспор! Выдающий результат для 6-кратного чемпиона!!!
10:50 25 августа
Alex Surovov
РОСТОВ ПОКАЗЫВАЛ СВОИ ЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОД РУКОВОДСТВОМ КАПИТАНА РОСТОВСКОГО СКА КУРБАНА БЕРДЕВА И ЛЕГЕНДЫ РОСТОВСКОГО СКА СЕРГЕЯ АНДРЕЕВА. ОТ РОСТОВА СКА ДОСТАЛСЯ СЛИВ В НИЗШИЙ ДИВИЗИОН И ПЕРЕХОД В РОСТОВ СПОНСОРА САВВИДИ, ПОСЛЕ ЧЕГО СКА ОБРЕЧЕН ПО ВОЛЕ ВЛАСТЕЙ НА НИЗШИЙ ДИВИЗИОН, А ТАКЖЕ ЧЕРНАЯ НЕНАВИСТЬ ФАНАТОВ РСМ. ЭТО И ЕСТЬ РОСТОВСКИЙ ПАРАДОКС. КОГДА САВВИДИ УХОДИЛ ИЗ СКА, ОН ГОВОРИЛ, ЧТО ПЕРЕИМЕНУЕТ РОСТОВ В СКА-РОСТОВ. С УЧЕТОМ ВКЛАДА КАПИТАНА И СПОНСОРА СКА В РЕЗУЛЬТАТЫ РОСТОВА ФАКТИЧЕСКИ ЭТО СКА-РОСТОВ.
07:09 25 августа