"Ростов" - пятый российский клуб, крупно победивший в Лиге чемпионов

"Ростов" стал пятым российским клубом, которому удалось одержать крупную победу в матче Лиги чемпионов. Ранее с разницей в три и более мяча побеждали "Спартак" (10 раз), "Зенит" (четыре раза), "Локомотив" и ЦСКА (по два раза). На групповом этапе крупно побеждали три клуба – "Спартак" (пять раз), "Локомотив" (дважды) и ЦСКА (однажды). (Кирилл БУРДАКОВ)

Крупные победы российских клубов в Лиге чемпионов