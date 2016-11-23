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"Ростов" проиграл "Баварии" в Юношеской лиге УЕФА

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Молодежная команда "Ростова" в домашнем матче 5-го тура группового турнира Юношеской лиги УЕФА уступила "Баварии" – 0:1. Это пятое подряд поражение российской команды.

Юношеская лига УЕФА

Групповой турнир

Группа D

5-й тур

"Ростов" - "Бавария" - 0:1 (0:0)

Гол: Винтцхаймер, 53.

Удаление: Кондрюков (Р), 80.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Басист

Если основа и могла (и может до последнего тура) добиться чего-то реального, то для молодёги этот турнир изначально был набором опыта на будущее через набивание шишек. Минимальное поражение от Баварии - достойный результат в данном ракурсе. А евроопыт весьма пригодится тем, кто до основной команды дорастет.

14:35

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