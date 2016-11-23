"Ростов" проиграл "Баварии" в Юношеской лиге УЕФА

Молодежная команда "Ростова" в домашнем матче 5-го тура группового турнира Юношеской лиги УЕФА уступила "Баварии" – 0:1. Это пятое подряд поражение российской команды.
Юношеская лига УЕФА
Групповой турнир
Группа D
5-й тур
"Ростов" - "Бавария" - 0:1 (0:0)
Гол: Винтцхаймер, 53.
Удаление: Кондрюков (Р), 80.
Басист
Если основа и могла (и может до последнего тура) добиться чего-то реального, то для молодёги этот турнир изначально был набором опыта на будущее через набивание шишек. Минимальное поражение от Баварии - достойный результат в данном ракурсе. А евроопыт весьма пригодится тем, кто до основной команды дорастет.
14:35