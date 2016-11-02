"Ростов" проиграл "Атлетико" в Мадриде

"Атлетико" в домашнем матче группового турнира Лиги чемпионов победил "Ростов". В середине первого тайма команды обменялись голами. Счет открыл Антуан Гризманн. Нападающий гостей Сердар Азмун пытался прервать навес в штрафную своей команды, но мяч от его головы отлетел к Гризманну, который с лета переправил мяч в ворота Сослана Джанаева. Через две минуты в контратаке Азмун сравнял счет, переиграв Яна Облака после передачи Дмитрия Полоза.

Победу мадридцам на последней минуте встречи принес Гризманн, который снова оказался расторопнее всех в штрафной гостей – теперь мяч у него оказался после того, как хавбек "Ростова" Александр Гацкан выиграл верховую борьбу у защитника "Атлетико" Диего Година.

В следующем туре, 23 ноября, "Ростов" примет "Баварию", а "Атлетико" – ПСВ. "Атлетико", как "Бавария", которая обыграла ПСВ (2:1), вышел в плей-офф турнира.

Лига чемпионов

Групповой турнир

4-й тур

Группа D

"Атлетико" (Испания) – "РОСТОВ" (Россия) – 2:1 (1:1)

Голы: Гризманн, 28 (1:0). Азмун, 30 (1:1). Гризманн, 90+3 (2:1).

"Атлетико": Облак, Врсалько, Савич, Годин, Филипе Луис, Сауль (Гамейро, 58), Коке, Габи, Феррейра-Карраско (Корреа, 79), Фернандо Торрес, Гризманн.

"Ростов": Джанаев, Калачев (Терентьев, 73), Гранат, Сесар Навас, Мевля, Кудряшов, Гацкан, Ерохин (Препелицэ, 45+3), Нобоа, Полоз, Азмун (Думбья, 70).

Предупреждения: Годин, 44. Коке, 46. Калачев, 46. Азмун, 58. Гацкан, 68. Джанаев, 82. Филипе Луис, 83.

Судьи: ТОМСОН, Даллас, Макгичи, Малванни, Мэдден (все Шотландия).

1 ноября. Мадрид. Стадион "Висенте Кальдерон".

Трансляция матча "Атлетико" – "Ростов"