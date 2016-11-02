"Ростов" проиграл "Атлетико" в Мадриде

"Атлетико" в домашнем матче группового турнира Лиги чемпионов победил "Ростов". В середине первого тайма команды обменялись голами. Счет открыл Антуан Гризманн. Нападающий гостей Сердар Азмун пытался прервать навес в штрафную своей команды, но мяч от его головы отлетел к Гризманну, который с лета переправил мяч в ворота Сослана Джанаева. Через две минуты в контратаке Азмун сравнял счет, переиграв Яна Облака после передачи Дмитрия Полоза.
Победу мадридцам на последней минуте встречи принес Гризманн, который снова оказался расторопнее всех в штрафной гостей – теперь мяч у него оказался после того, как хавбек "Ростова" Александр Гацкан выиграл верховую борьбу у защитника "Атлетико" Диего Година.
В следующем туре, 23 ноября, "Ростов" примет "Баварию", а "Атлетико" – ПСВ. "Атлетико", как "Бавария", которая обыграла ПСВ (2:1), вышел в плей-офф турнира.
Лига чемпионов
Групповой турнир
4-й тур
Группа D
"Атлетико" (Испания) – "РОСТОВ" (Россия) – 2:1 (1:1)
Голы: Гризманн, 28 (1:0). Азмун, 30 (1:1). Гризманн, 90+3 (2:1).
"Атлетико": Облак, Врсалько, Савич, Годин, Филипе Луис, Сауль (Гамейро, 58), Коке, Габи, Феррейра-Карраско (Корреа, 79), Фернандо Торрес, Гризманн.
"Ростов": Джанаев, Калачев (Терентьев, 73), Гранат, Сесар Навас, Мевля, Кудряшов, Гацкан, Ерохин (Препелицэ, 45+3), Нобоа, Полоз, Азмун (Думбья, 70).
Предупреждения: Годин, 44. Коке, 46. Калачев, 46. Азмун, 58. Гацкан, 68. Джанаев, 82. Филипе Луис, 83.
Судьи: ТОМСОН, Даллас, Макгичи, Малванни, Мэдден (все Шотландия).
1 ноября. Мадрид. Стадион "Висенте Кальдерон".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/championsleague/2016-2017/groups/
Скотти Пиппен
zagman *** Мусьё задман. Висячки вы употребляли в своих виршах на текстовой и всюду, а я только позаимствовал это слово. Оно достаточно забавно, особенно в сочетании с вашим ником и что вы эти висячки "хряпаете" (так помоему слово). Засим приятного вам апетита, задман.)
01:53
Скотти Пиппен
Гаттузо зол! *** Ну по мне всё равно странно. Ну если ник задман так все и называют его задманом. Чего он обижается то? Кстати, я тоже за Спартак, но про этот слёт не слыхал.) Видимо пригласили только самых-самых КБзадманов.)
01:51
Басист
историк79 === Ты понимаешь, благородный дон историк, такая вот странная штука. Если не считать голевые моменты вне контекста матча - то Атлетико бы ни жисть не заслуживал финала Лиги Чемпионов, полуфинала даже. А они в финале были - дважды за последние три года, и за малым и тот и другой не выиграли. В футболе всё решают эпизоды. А их исходы определяет либо мастерство, либо везение. В отчетном матче же, как ни странно, Ростов решал эпизоды в свою пользу за счёт мастерства (гол Азмуна с паса Полоза, сэйвы Джанаева, блокирующий удары Калачев), а Атлетико - за счёт везения, вот такая вот петрушка...
01:50
zagman
Скотти Пиппен //////// Скотти Задман, какие висячки ты имеешь в виду, клоун?
01:48
Гаттузо зол!
Скотти Пиппен /////Просто у них в Хрюндалакше начался слет этих самых задманов, они там делятся опытом и передают мастерство друг дружке. Вот его и плющит от радости. Не до футбика ему теперь.
01:48
историк79
Вангую: и "Атлетико", и "Бавария" в следующем туре будут играть исключительно на победу. И никаких вторых составов. Начинается розыгрыш первого места в группе. "Ростову" пожелаю Ивицу Олича в нападение. Ну, типа такого. Бультерьера. Чтобы один на троих бросался, никого не боялся, бежал, убегал и забивал.
01:44
Скотти Пиппен
И ещё, почему задман всех называет задманами?) Это комплексы?
01:43
Скотти Пиппен
Зашёл на текстовую почитать людей о футболе - там задман про висячки. Зашёл суда - тут тоже он и тоже про гомосятину. Не судьба. Самое интересное там ему полон рот накидали (или полный задман?), так мало, тут тоже желает "висячек" его любимых.)
01:42
Басист
По большому счёту, в этой ЛЧ для Ростова итоговый исход справедлив разве что в матче с Баварией. Атлетико не наиграл на победу ни в Ростове, ни тем более в Мадриде, ПСВ во втором туре и вовсе отскочил. И то, что вместо пяти очков у нас до сих пор одно - величайшая несправедливость, ИМХО. Эдакая дедовщина от футбольного бога, с учётом нашей новичковости((
01:37
историк79
Басист//// Давай-ка выпьем, благородный муж красного креплёного ируканского за будущие победы! И всё же не соглашусь с тобой. Я не склонен считать голевые моменты вне контекста матча. А матч говорил о подавляющем доминировании испанцев. Пусть они имели реальных 3-4 момента для взятия ворот, но потенциально оба тайма минус 15 минут первого - это один сплошной голевой момент. Так что о невезении мог бы говорить Симеоне, если бы не... Неоднократно ловил себя на мысли, что если бы у "Ростова" были финансовые возможности "Рубина", Мадрид бы мог но и не унести. А так... Муса Думбия.
01:36
zagman
Гаттузо зол! ///// Вонючий Задман, ты о футболе редко пишешь - это правда!
01:35
Thomas_Boy
serzheo ___ Не буду доказывать азбучную истину про тот год, яндекс ру - тебе в помощь. По Европе - почему Зенит и Краснодар - не стоят, вообще никогда? ____________ А чего, на яндексе прошлогодние матчи "Ростова" показывают? У "Зенита" зачастую соперники на голову или две слабее. Но ты глянь гостевой матч с "Бенфикой" - вот за него стыдно. И за группу с "Монако" и "Байером" стыдно было. Безнадега полнейшая. Что касаемо "Краснодара", то "Ниццу" он знатно грохнул. Это да. Но глянь матч со "Спартой" - он был ужасен. И это дома.
01:35
Гаттузо зол!
Вот ведь, как бывает. Тут о футболе и тут же вонючий задман. Парадокс. Видимо в хрюндалакше начался слет задманов по обмену опытом.
01:33
begimot
очевидно, класс комманд чувствовался. замены не понятны, ослабили. Скорость мысли атлетико впечатляет. Ростову спасибо . Играли как могли. не думаю, что другая команда рфпл имела бы иной результат.
01:33
igorvasilevich
Андерлехт проиграл тупо за недооценки соперника. Аякс проиграл за пионерского отряда в составе.
01:30
zagman
Мне иногда доводится читать забавные гоп-зоофил-сообщения некоего пользователя П_о_в_а_р, у которого знатно подгорает очко после побед «СПАРТАКА». Этот кадр с маниакальной настойчивостью довольно часто упоминает какого-то Задмана. Лично я понятия не имею, кто такой этот Задман, и с какой радости пользователь П_о_в_а_р его приплетает, но могу предположить, что пользователь П_о_в_а_р – крутой питерский эсс-ликер, раз ему мерещатся Задманы. Это подтверждается тем фактом, что пользователь П_о_в_а_р уже был замечен за вылизыванием натуральных джуси-эсс-ликёров у пользователя Гаттузо зол в блиндаже на территории стадиона «Динамо» на Крестовском острове в Питере, то есть мужские ягодицы его недвусмысленно привлекают. Поэтому напрашивается очевидный вывод, что Задман - это пользователь П_о_в_а_р, который делает автобиографические заметки о своей извращенной жизни на страницах портала! ))))))))))))
01:29
serzheo
Thomas_Boy___ Не буду доказывать азбучную истину про тот год, яндекс ру - тебе в помощь. По Европе - почему Зенит и Краснодар - не стоят, вообще никогда?
01:25
Басист
историк79 === Привет тебе, благородный дон) То-то и оно, что в единоборствах мы Атлетико, по большому счету, не уступили. И в атаке им ничего создать убойного не дали. Доходили они до штрафной, упирались в стену, и вынужденно лупили по воробьям. Уже в концовке, без жизненно важных для обороны Ерохина и Калачева пришлось Сослану потрудиться. Но так-то - ничья ведь чистейшая против гранда, а по мусорности (то бишь случайности по эпизоду) голов - так и победа. Оттого и досада великая, что никак не соответствует итог игры содержанию...
01:25
serzheo
Басист serzheo === Амкар там получил бы 3-5 без вариантов. Зенит, кстати, скорее всего тоже.____________________ Амкар, быть может, Зенит, вряд ли. Но в любом случае - какая разница 2 1 или 5 0. ? Зритель хочет видеть игру, а не Великое Стояние у ворот... Нам не нужен позор страны. Сегодня был трусливый футбол, кому это надо?
01:21
Chibisov
Айртон свинюшка напомни всем где сейчас играет команда ДОСТОЙНО слившая игру третьесортной кипрской команде с испанскими пенсионерами в составе?Вы бы от этого атлетико хапнули мячей пять и еще три ещенка с комбаровым в свои ворота бы забили!Напомни когда последний раз мясные европозорники в группу лиги чемпионов выходили?Ты тогда еще видимо молоко мамкино пил)
01:21
историк79
Айртон историк79 Это значит самим что-то пытаться созидать на поле. А Ростов весь матч пытался только разрушать игру Атлетико. Ничего достойного в таком поражении не вижу.//// Создавая что-то самим, необходимо обеспечить себе тыл. Это, кстати, не только футбола касается. Пытаясь созидать, "Ростов" скорее всего бы ничего не создал, измотал вконец своих хавов, нахватал бы авоську, совсем сник к концу игры, так как команды была бы опустошена физически и психологически, и получил от тебя же разгромный комментарий здесь про то, как "играют" настоящие мужики. Это ж всё-таки не дворовый футбол, где счёт может быть 19:8, но проигрывающие не сдаются...)))
01:21
Thomas_Boy
Басист === Привет тебе, КБЖСНН-Брат) Ну вот тупо не фартит в ЛЧ, ну ёж его...((( __________ Хай, ЖС-Брат! Да ну ладно-ка, чего уж прибедняться! С "Атлетико" в гостях 1:2. Это и для "Баварии" нормально. А вы вообще-то дебютанты ЛЧ. Я второй тайм не смотрел, но в первом прекрасно играли. Для лучшего результата надо пару игроков купить и побольше сыгранности. И все ок будет.
01:21
Thomas_Boy
serzheo ____ Правильно. Ростов в том году - Играл... Потому и надежды были. Но опять же, говорили, что во втором чемпе спрос будет другой, как со взрослых... Поэтому так. __________ Ты смотришь вообще футбол, не? В "том году" ростовчане играли от обороны. В Согазе. Сейчас они стараются хотя бы периодически играть первым номером. В Согазе. А в Европе "Ростов" в том году не играл. И соперников уровня "Атлетико" в Согазе нет. Испанцы просто сильнее, они лучше работают с мячом, потому ростовчане вынуждены играть от обороны.
01:18
Айртон
Ничья всё-равно ничего не давала, т.к. Ростов проиграет и Баварии и ПСВ.)
01:18
Chibisov
Айртон правильно надо как спартак кипру 0-1 достойно слить и достойно НИКУДА не попасть!!!Но сделать это надо ДОСТОЙНО по спатаковски :)
01:17
Басист
Thomas_Boy === Привет тебе, КБЖСНН-Брат) Ну вот тупо не фартит в ЛЧ, ну ёж его...(((
01:15
Chibisov
В прошлом году сам атлетико с грандами играл как сегодня с ним ростов,на контратаках,вы вспомните за тайм по одной контратаке,а остальное время атлетико обычно стоял вдоль штрафной как девки на трассе!А по счету,так и псв продул,а ростову просто надо его дернуть и все,сыграли бы сегодня в ничью и были бы на очко впереди и в очной встречи их устраивала бы ничья,а когда наши клубы устраивает в решающем матче ничья все заканчивается полной ЖОПОЙ,так что обыграть псв в эйндховене и выйти в лигу европы с третьего места.
01:15
Cheremis57
Отличный футбол в исполнении обеих команд! Футболисты "Ростова" на равных играли с одной из лучших команд Европы!! Матчи в ЛЧ- это университеты для игроков "Ростова", где они набираются опыта и набивают шишки!!! Будем надеяться на хороший результат в оставшихся матчах!!!! Вперёд, "Ростов"!!!!!
01:14
историк79
Дон Басист! Будет тебе сокрушаться о невезении. Все мы тут за "Ростов" за редким отмороженным исключением, но факт надо признать: "Ростов" каждый матч играет "на зубах". И дело не в "Атлетико", дело в низкой, увы, низкой квалификации исполнителей. Были красивые победы над "Андерлехтом" и "Аяксом", но они были добыты в основном за счёт организации коллективной игры и создания численного преимущества на маленьком участке поля. Единоборства - слабое место "Ростова". Почти всегда фол. Это плохо.
01:14
serzheo
Thomas_Boy____ Правильно. Ростов в том году - Играл... Потому и надежды были. Но опять же, говорили, что во втором чемпе спрос будет другой, как со взрослых... Поэтому так.
01:14